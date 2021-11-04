Поздравления и открытки с днем зимней (осенней) Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2021 года

Праздник зимней Казанской иконы Божией Матери



«На Казанскую до обеда – осень, после обеда – зима».

«До Казанской настоящей зиме не бывать, а после Казанской – не миновать».



Что можно и чего нельзя делать в праздник

В чем помогает Казанская Божия Мать

Приметы в праздник Казанской иконы Божией Матери

Поздравления и картинки с днем Казанской иконы Божией матери

4 ноября 2021 года православная церковь чтит память зимней иконы Казанской Божией Матери. С праздником принято поздравлять всех православных верующих. Есть много интересных поздравлений и картинок с праздником.В этот день, как правило, льет дождь. Раньше люди говорили:Все люди верили, что если в данный день не будет дождя, то будущий год станет неудачным. Но в этот праздник хорошо играть свадьбу, потому что святая окажет помощь в любви.С данного дня на Руси все ждали наступления холодов. День считался важным женским праздником, поэтому слабая половина не работала, а занималась рукоделием, ожидая мужей с заработков.В торжественный день любая молитва обретает особую силу. Именно поэтому все могут просить помощи и поддержки у святой. На Казанскую принято открывать погреба и окуривать их можжевельником, чтобы запасы не гнили и не иссякали.Не принято в праздничный день отправляться в дальнюю дорогу, потому что может случиться беда или ненастье.Под запретом любая работа, поэтому все дела предки делали заранее, чтобы в сам праздник уделить время молитве. В этот день можно молиться о хорошем замужестве, исцелении от недугов и о счастливой семейной жизни.Святая помогает людям обрести свой путь в жизни. В разные периоды к Казанской иконе Божией матери обращались полководцы и правители. Они просили у нее поддержки и помощи перед предстоящей битвой. Большую поддержку оказывает Богородица в трудных жизненных ситуациях, во времена печали и скорби.Перед иконой молятся в том случае, когда необходимо принять важное решение, чтобы избежать любых неприятностей и ошибок. Предания гласят, что многим в праздник Богородица приходит во сне и подсказывает, как поступить и что сделать.Богоматерь помогает излечить любой недуг, и даже справиться со слепотой.Поскольку Казанская Божия Матерь является покровительницей семьи, то ей можно молиться об удачном замужестве. К этой иконе обращаются, когда нужно благословить молодоженов перед вступлением в брак.Пары, у которых в отношениях появился разлад, могут обратиться за помощью к святой, и она подарит их семье гармонию и благополучие. Большую помощь Казанская икона Богородицы оказывает детям, оберегая их от ненастья и помогая в жизни.Особое внимание в праздничный день люди уделяли погоде.Каким будет этот день, такой и окажется зима.Если в это время окурить погреб можжевельником, то вредители не коснутся запасов.В Казанскую нельзя отправляться в дорогу, иначе назад пути не будет.Свадьба в данный день будет способствовать счастливому браку.Богатый урожай сулил холодную зиму.Ясный день на Казанскую свидетельствовал о том, что в скором времени наступит холод.Если на дворе туман, то можно ждать тепла.Если в данный день не пойдет дождь, то следующий год будет трудным.В честь праздника подготовлены специальные открытки и картинки со стихами, которые можно отправить своим близким людям, чтобы поздравить их.Поздравить близких с праздником можно и своими словами.