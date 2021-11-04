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Поздравления и открытки с днем зимней (осенней) Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2021 года

Поздравления и открытки с днем зимней (осенней) Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2021 года

4 ноября 2021 года православная церковь чтит память зимней иконы Казанской Божией Матери. С праздником принято поздравлять всех православных верующих. Есть много интересных поздравлений и картинок с праздником.

Праздник зимней Казанской иконы Божией Матери




В этот день, как правило, льет дождь. Раньше люди говорили:

«На Казанскую до обеда – осень, после обеда – зима».
«До Казанской настоящей зиме не бывать, а после Казанской – не миновать».

Все люди верили, что если в данный день не будет дождя, то будущий год станет неудачным. Но в этот праздник хорошо играть свадьбу, потому что святая окажет помощь в любви.
С данного дня на Руси все ждали наступления холодов. День считался важным женским праздником, поэтому слабая половина не работала, а занималась рукоделием, ожидая мужей с заработков.

Что можно и чего нельзя делать в праздник


В торжественный день любая молитва обретает особую силу. Именно поэтому все могут просить помощи и поддержки у святой. На Казанскую принято открывать погреба и окуривать их можжевельником, чтобы запасы не гнили и не иссякали.
Не принято в праздничный день отправляться в дальнюю дорогу, потому что может случиться беда или ненастье.

Под запретом любая работа, поэтому все дела предки делали заранее, чтобы в сам праздник уделить время молитве. В этот день можно молиться о хорошем замужестве, исцелении от недугов и о счастливой семейной жизни.

В чем помогает Казанская Божия Мать



Святая помогает людям обрести свой путь в жизни. В разные периоды к Казанской иконе Божией матери обращались полководцы и правители. Они просили у нее поддержки и помощи перед предстоящей битвой. Большую поддержку оказывает Богородица в трудных жизненных ситуациях, во времена печали и скорби.
Перед иконой молятся в том случае, когда необходимо принять важное решение, чтобы избежать любых неприятностей и ошибок. Предания гласят, что многим в праздник Богородица приходит во сне и подсказывает, как поступить и что сделать.

Богоматерь помогает излечить любой недуг, и даже справиться со слепотой.
Поскольку Казанская Божия Матерь является покровительницей семьи, то ей можно молиться об удачном замужестве. К этой иконе обращаются, когда нужно благословить молодоженов перед вступлением в брак.
Пары, у которых в отношениях появился разлад, могут обратиться за помощью к святой, и она подарит их семье гармонию и благополучие. Большую помощь Казанская икона Богородицы оказывает детям, оберегая их от ненастья и помогая в жизни.

Приметы в праздник Казанской иконы Божией Матери




Особое внимание в праздничный день люди уделяли погоде.
Каким будет этот день, такой и окажется зима.
Если в это время окурить погреб можжевельником, то вредители не коснутся запасов.
В Казанскую нельзя отправляться в дорогу, иначе назад пути не будет.
Свадьба в данный день будет способствовать счастливому браку.
Богатый урожай сулил холодную зиму.

Ясный день на Казанскую свидетельствовал о том, что в скором времени наступит холод.
Если на дворе туман, то можно ждать тепла.
Если в данный день не пойдет дождь, то следующий год будет трудным.

Поздравления и картинки с днем Казанской иконы Божией матери



В честь праздника подготовлены специальные открытки и картинки со стихами, которые можно отправить своим близким людям, чтобы поздравить их.




Поздравить близких с праздником можно и своими словами.
# Общество
По материалам: RSUTE

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