Поздравления с Днем народного единства и Казанской Божьей матери 4 ноября 2021 года: картинки, открытки, гифы
Сегодня, 01:15
В среду 16 раз Россия отметит День народного единства, установленный в честь изгнания польских войск из Кремля в 1612 году. В эту дату следует вспомнить геройский поступок купца Минина и князя Пожарского для России. В сражении с польскими завоевателями также была неоценима помощь чудотворной Казанской иконы Богоматери.
В этот светлый праздник принято идти в храмы и молиться перед иконой Богородицы. Можно попросить ее покровительства и помощи в делах, благополучия в семье и о здравии своих близких. Обращения к чудотворному образу и молитва в этот день обладают особой силой и будут услышаны.
Картинки с Днем народного единства 4 ноября 2021 года
Открытки и поздравления в стихах с днем Казанской иконы Божьей матери
В этот праздник можно поздравить своих близких, отправить им картинки и открытки с пожеланиями.
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Казанской Божьей Матери икона
Не раз спасала русских от беды.
С мольбой просили люди: «Богородица!
Ты смилуйся над нами, помоги».
И к небесам лилась сильней молитва,
И Божьей Матери пресветлый лик
Явился вдруг над нашею Россией,
И все враги разбиты были в миг.
Ты заслоняла женщин и младенцев
От вражеских мечей и острых стрел
И громче над Россией пелись песни,
Трусливый становился сразу смел.
И вера православная святая
День ото дня крепчала на Руси,
И повторяли, сердцем замирая,
Помилуй, Богородица, спаси!!!!
***
В светлый день иконы Матери Господней,
Что народ российский берегла,
Кажется, что дышится всем легче и свободней,
Будто вновь на свет рождается душа!
Пред Казанскою иконой на колени
Станем и покаемся в грехах,
И возрадуемся всем святым знаменьям,
Что восславили Господню Мать в веках!
Ты заступницей святой и сильной
Нам была, за что благодарим!
Ниспошли же милости обильной
Нашим близким, милым, дорогим!
***
К тебе идут в тревогах и печалях
С молитвами о счастье, и любви,
Идут и те, кто боль и гнёт узнали,
Взывают с просьбой: “Нас от бед убереги!”
Казанская икона Матери Господней
Свой лик сияющий открытый и святой
Явила миру, чтоб жилось свободней,
Чтобы прибежище нашли в ней сердцем и душой!
Так пусть же каждого хранит её сиянье,
Её чистейшей милости струящийся поток,
И пусть минует верующих наказанье,
А в сердце прорастёт большой любви росток!
***
Добрый, тихий праздник к нам явился,
Потому мы с верой в церковь поспешим,
Чтобы взору лик твой светлый нам открылся,
Чтобы душу обласкать теплом твоим!
В День иконы Божьей Матери Казанской
Снова вдохновимся милостью святой,
И по всей земле российской, христианской
Прокатится весть о чудесах её волной!
Мы попросим робко в тишине церковной
О прекрасной участи и о счастливых днях,
И заступничества светлого у Матери Верховной!
Пусть же славится она в годах!
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Божьей Матери Казанская икона
Светом мягким озаряет душу!
Покровительница мудрого закона,
Та, что исповедь готова слушать,
Пред тобою я склонюсь в молчанье,
Попрошу защиты благосклонной,
Ты услышишь от меня признанье,
То, чем сердце моё ныне полно!
Будь ко мне добра и справедлива,
Отпусти грехи все и проступки,
Пусть судьба не будет столь строптива,
Но нежна и кротка, как голубка!
Поздравления на день Казанской иконы Божьей матери в прозе
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Поздравляю от всего сердца с прекрасным праздником — днем Казанской иконы Божией Матери. Желаю вам добрых вестей, всех благ, крепкого здоровья и чтобы все было хорошо у вас, и у вашей семьи!
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В День Казанской иконы Божией Матери я от души желаю мира и благополучия, здоровья всей семье и достатка, светлых надежд и добрых помыслов, крепкой веры и невероятных сил. Пусть Казанская икона всегда защитит от жизненных бедствий и недругов, пусть Матерь Божья никогда не даст упасть и поникнуть душой.
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С днем Казанской иконы Божьей Матери и Днем народного единства! Пусть образ Богородицы хранит вас от боли, от бед, всякого зла и недругов. Желаю вам мира, тепла, достатка, благополучия и здоровья. Пускай Казанская икона станет вашим надежным оберегом!
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Желаю, чтобы Матерь Божья помогала тебе во всех делах, оберегала в пути и давала сил для добрых начинаний. Желаю, чтобы в твоей жизни было столько же справедливости, милосердия и света, сколько любви помещается в сердце нашей Святой защитницы. Пускай счастливым будет день, когда ты просыпаешься с чистыми намерениями и открытой душой. С праздником!
По материалам: RSUTE