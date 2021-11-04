Поздравления с Днем народного единства и Казанской Божьей матери 4 ноября 2021 года: картинки, открытки, гифы

Картинки с Днем народного единства 4 ноября 2021 года

Открытки и поздравления в стихах с днем Казанской иконы Божьей матери



Казанской Божьей Матери икона

Не раз спасала русских от беды.

С мольбой просили люди: «Богородица!

Ты смилуйся над нами, помоги».

И к небесам лилась сильней молитва,

И Божьей Матери пресветлый лик

Явился вдруг над нашею Россией,

И все враги разбиты были в миг.

Ты заслоняла женщин и младенцев

От вражеских мечей и острых стрел

И громче над Россией пелись песни,

Трусливый становился сразу смел.

И вера православная святая

День ото дня крепчала на Руси,

И повторяли, сердцем замирая,

Помилуй, Богородица, спаси!!!!





В светлый день иконы Матери Господней,

Что народ российский берегла,

Кажется, что дышится всем легче и свободней,

Будто вновь на свет рождается душа!

Пред Казанскою иконой на колени

Станем и покаемся в грехах,

И возрадуемся всем святым знаменьям,

Что восславили Господню Мать в веках!

Ты заступницей святой и сильной

Нам была, за что благодарим!

Ниспошли же милости обильной

Нашим близким, милым, дорогим!





К тебе идут в тревогах и печалях

С молитвами о счастье, и любви,

Идут и те, кто боль и гнёт узнали,

Взывают с просьбой: “Нас от бед убереги!”

Казанская икона Матери Господней

Свой лик сияющий открытый и святой

Явила миру, чтоб жилось свободней,

Чтобы прибежище нашли в ней сердцем и душой!

Так пусть же каждого хранит её сиянье,

Её чистейшей милости струящийся поток,

И пусть минует верующих наказанье,

А в сердце прорастёт большой любви росток!





Добрый, тихий праздник к нам явился,

Потому мы с верой в церковь поспешим,

Чтобы взору лик твой светлый нам открылся,

Чтобы душу обласкать теплом твоим!

В День иконы Божьей Матери Казанской

Снова вдохновимся милостью святой,

И по всей земле российской, христианской

Прокатится весть о чудесах её волной!

Мы попросим робко в тишине церковной

О прекрасной участи и о счастливых днях,

И заступничества светлого у Матери Верховной!

Пусть же славится она в годах!





Божьей Матери Казанская икона

Светом мягким озаряет душу!

Покровительница мудрого закона,

Та, что исповедь готова слушать,

Пред тобою я склонюсь в молчанье,

Попрошу защиты благосклонной,

Ты услышишь от меня признанье,

То, чем сердце моё ныне полно!

Будь ко мне добра и справедлива,

Отпусти грехи все и проступки,

Пусть судьба не будет столь строптива,

Но нежна и кротка, как голубка!



Поздравления на день Казанской иконы Божьей матери в прозе

Поздравляю от всего сердца с прекрасным праздником — днем Казанской иконы Божией Матери. Желаю вам добрых вестей, всех благ, крепкого здоровья и чтобы все было хорошо у вас, и у вашей семьи!

В День Казанской иконы Божией Матери я от души желаю мира и благополучия, здоровья всей семье и достатка, светлых надежд и добрых помыслов, крепкой веры и невероятных сил. Пусть Казанская икона всегда защитит от жизненных бедствий и недругов, пусть Матерь Божья никогда не даст упасть и поникнуть душой.

С днем Казанской иконы Божьей Матери и Днем народного единства! Пусть образ Богородицы хранит вас от боли, от бед, всякого зла и недругов. Желаю вам мира, тепла, достатка, благополучия и здоровья. Пускай Казанская икона станет вашим надежным оберегом!

Желаю, чтобы Матерь Божья помогала тебе во всех делах, оберегала в пути и давала сил для добрых начинаний. Желаю, чтобы в твоей жизни было столько же справедливости, милосердия и света, сколько любви помещается в сердце нашей Святой защитницы. Пускай счастливым будет день, когда ты просыпаешься с чистыми намерениями и открытой душой. С праздником!

В среду 16 раз Россия отметит День народного единства, установленный в честь изгнания польских войск из Кремля в 1612 году. В эту дату следует вспомнить геройский поступок купца Минина и князя Пожарского для России. В сражении с польскими завоевателями также была неоценима помощь чудотворной Казанской иконы Богоматери.В этот светлый праздник принято идти в храмы и молиться перед иконой Богородицы. Можно попросить ее покровительства и помощи в делах, благополучия в семье и о здравии своих близких. Обращения к чудотворному образу и молитва в этот день обладают особой силой и будут услышаны.В этот праздник можно поздравить своих близких, отправить им картинки и открытки с пожеланиями.***************************