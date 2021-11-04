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Пожарные потушили возгорание самолета Ан-12, упавшего вблизи Пивоварихи

Пожарные потушили возгорание самолета Ан-12, упавшего вблизи Пивоварихи
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Погибли все находившиеся на борту Ан-12, рухнувшего вблизи Пивоварихи

Пожарные ликвидировали возгорание на месте крушения самолета Ан-12 вблизи Пивовариха, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Проводится поисково-спасательная операция. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники.

3 ноября в 19:45 при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска в районе села Пивовариха пропал с радаров грузовой самолет Ан-12. Самолет следовал по маршруту Якутск-Иркутск. На борту, предположительно, находилось семь человек. На место выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Также на место крушения выехал губернатор Игорь Кобзев.


Как сообщает минтранс Якутии, грузовой самолет (принадлежность — Республика Беларусь, рейс GRX 1252) вылетел с Кепервеема (Билибино, Чукотка), в Якутске останавливался на дозаправку. «В 16:58 по местному времени вылетел из Якутска, выход из зоны регионального наблюдения аэронавигации в 18.10 местного времени».

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Губернатор Игорь Кобзев выехал на место крушения Ан-12 в Пивоварихе

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По материалам: irk

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