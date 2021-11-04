Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери совершается ежегодно 4 ноября
Сегодня, 01:15
Православные христиане 4 ноября 2021 года вспоминают историю появления и обретения Казанской иконы Божией матери. Этот образ является одним из известнейших в России. Им принято благословлять на долгую семейную жизнь молодые пары. А ещё Казанская икона не раз оказывалась в центре самых известных событий российской истории.
Православная история Дня Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2021 года
История праздника тесно связана с обретением иконы Казанской Божией Матери. В 1579 году в Казани случился масштабный пожар, в результате которого пострадало множество жилых домов. Также было уничтожено пламенем несколько церквей.
После этих трагических событий 9-летней девочке Матроне не раз во сне являлась Дева Мария. Она поведала, где можно отыскать единственную икону, которая уцелела в результате пожара. Люди были очень удивлены, когда пришли на пепелище и на глубине около метра обнаружили уцелевший образ Богородицы. Это знаменательное событие произошло 21 июля. Дата осталась в памяти верующих, как День обретения иконы Казанской Божией Матери.
День Казанской иконы Божией Матери – второй праздник, посвященный святому образу. Его традиционно отмечают 4 ноября. Сила этой иконы очень большая. В 1612 году с её помощью освободили Москву от польских оккупантов. Люди держали в руках образ Казанской Божией Матери и смогли изгнать поляков со своей территории.
Традиции Дня Казанской иконы Божией Матери 4 ноября
Следуя старинным традициям, верующие в этот день идут в церковь и произносят молитвы перед иконой Казанской Божией Матери, молятся за здоровье близких людей.
Считается, что браки, заключённые 4 ноября, будут особенно крепкими, но только при условии, что родители им подарят Казанскую икону. Она защитит их дом от пожаров и недугов.
Незамужние девушки в этот день отправлялись в лес, чтобы посмотреться в покрытый инеем берёзовый листочек. Наши предки были уверены, что этот ритуал поможет найти своего избранника.
Что нельзя делать в День Казанской иконы Божией Матери
Так как этот праздник не приходится на пост, то особых ограничений нет. Однако всю домашнюю работу рекомендуется перенести на следующий день.
В этот праздник запрещено спорить и сквернословить. Также, следуя приметам, нежелательно в этот день садиться за руль автомобиля и отправляться в дальние путешествия. В пути может случиться несчастье.
4 ноября лучший момент для того, чтобы вернуть денежные долги. Но одалживать кому-то или брать в долг в этот день не рекомендуется, иначе проблем не миновать.
Приметы дня
Приметы на 4 ноября напрямую связаны с осадками, но чаще с дождём.
Если дождь льёт, как из ведра, то будущий год будет очень урожайным, а если ясно и безоблачно, урожай будет плохим.
Дождь 4 ноября также сулил скорейшее наступление настоящей зимы.
Густой туман свидетельствует об оттепели.
Ясный день пророчит холод и ненастье.
Богатый осенний урожай сулил очень снежную зиму.
Именины в этот день празднуют: Александр, Анна, Елизавета, Денис, Иван, Константин. Дети, которые родились 4 ноября, считаются очень трудолюбивыми и послушными. Все невзгоды обходят их стороной.
По материалам: RSUTE