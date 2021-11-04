Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери совершается ежегодно 4 ноября

Православная история Дня Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2021 года

Традиции Дня Казанской иконы Божией Матери 4 ноября

Что нельзя делать в День Казанской иконы Божией Матери

Приметы дня

Православные христиане 4 ноября 2021 года вспоминают историю появления и обретения Казанской иконы Божией матери. Этот образ является одним из известнейших в России. Им принято благословлять на долгую семейную жизнь молодые пары. А ещё Казанская икона не раз оказывалась в центре самых известных событий российской истории.История праздника тесно связана с обретением иконы Казанской Божией Матери. В 1579 году в Казани случился масштабный пожар, в результате которого пострадало множество жилых домов. Также было уничтожено пламенем несколько церквей.После этих трагических событий 9-летней девочке Матроне не раз во сне являлась Дева Мария. Она поведала, где можно отыскать единственную икону, которая уцелела в результате пожара. Люди были очень удивлены, когда пришли на пепелище и на глубине около метра обнаружили уцелевший образ Богородицы. Это знаменательное событие произошло 21 июля. Дата осталась в памяти верующих, как День обретения иконы Казанской Божией Матери.День Казанской иконы Божией Матери – второй праздник, посвященный святому образу. Его традиционно отмечают 4 ноября. Сила этой иконы очень большая. В 1612 году с её помощью освободили Москву от польских оккупантов. Люди держали в руках образ Казанской Божией Матери и смогли изгнать поляков со своей территории.Следуя старинным традициям, верующие в этот день идут в церковь и произносят молитвы перед иконой Казанской Божией Матери, молятся за здоровье близких людей.Считается, что браки, заключённые 4 ноября, будут особенно крепкими, но только при условии, что родители им подарят Казанскую икону. Она защитит их дом от пожаров и недугов.Незамужние девушки в этот день отправлялись в лес, чтобы посмотреться в покрытый инеем берёзовый листочек. Наши предки были уверены, что этот ритуал поможет найти своего избранника.Так как этот праздник не приходится на пост, то особых ограничений нет. Однако всю домашнюю работу рекомендуется перенести на следующий день.В этот праздник запрещено спорить и сквернословить. Также, следуя приметам, нежелательно в этот день садиться за руль автомобиля и отправляться в дальние путешествия. В пути может случиться несчастье.4 ноября лучший момент для того, чтобы вернуть денежные долги. Но одалживать кому-то или брать в долг в этот день не рекомендуется, иначе проблем не миновать.Приметы на 4 ноября напрямую связаны с осадками, но чаще с дождём.Если дождь льёт, как из ведра, то будущий год будет очень урожайным, а если ясно и безоблачно, урожай будет плохим.Дождь 4 ноября также сулил скорейшее наступление настоящей зимы.Густой туман свидетельствует об оттепели.Ясный день пророчит холод и ненастье.Богатый осенний урожай сулил очень снежную зиму.Именины в этот день празднуют: Александр, Анна, Елизавета, Денис, Иван, Константин. Дети, которые родились 4 ноября, считаются очень трудолюбивыми и послушными. Все невзгоды обходят их стороной.