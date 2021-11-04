Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери совершается ежегодно 4 ноября

Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери совершается ежегодно 4 ноября

Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери совершается ежегодно 4 ноября

Православные христиане 4 ноября 2021 года вспоминают историю появления и обретения Казанской иконы Божией матери. Этот образ является одним из известнейших в России. Им принято благословлять на долгую семейную жизнь молодые пары. А ещё Казанская икона не раз оказывалась в центре самых известных событий российской истории.

Православная история Дня Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2021 года




История праздника тесно связана с обретением иконы Казанской Божией Матери. В 1579 году в Казани случился масштабный пожар, в результате которого пострадало множество жилых домов. Также было уничтожено пламенем несколько церквей.
После этих трагических событий 9-летней девочке Матроне не раз во сне являлась Дева Мария. Она поведала, где можно отыскать единственную икону, которая уцелела в результате пожара. Люди были очень удивлены, когда пришли на пепелище и на глубине около метра обнаружили уцелевший образ Богородицы. Это знаменательное событие произошло 21 июля. Дата осталась в памяти верующих, как День обретения иконы Казанской Божией Матери.

День Казанской иконы Божией Матери – второй праздник, посвященный святому образу. Его традиционно отмечают 4 ноября. Сила этой иконы очень большая. В 1612 году с её помощью освободили Москву от польских оккупантов. Люди держали в руках образ Казанской Божией Матери и смогли изгнать поляков со своей территории.

Традиции Дня Казанской иконы Божией Матери 4 ноября



Следуя старинным традициям, верующие в этот день идут в церковь и произносят молитвы перед иконой Казанской Божией Матери, молятся за здоровье близких людей.
Считается, что браки, заключённые 4 ноября, будут особенно крепкими, но только при условии, что родители им подарят Казанскую икону. Она защитит их дом от пожаров и недугов.
Незамужние девушки в этот день отправлялись в лес, чтобы посмотреться в покрытый инеем берёзовый листочек. Наши предки были уверены, что этот ритуал поможет найти своего избранника.

Что нельзя делать в День Казанской иконы Божией Матери




Так как этот праздник не приходится на пост, то особых ограничений нет. Однако всю домашнюю работу рекомендуется перенести на следующий день.
В этот праздник запрещено спорить и сквернословить. Также, следуя приметам, нежелательно в этот день садиться за руль автомобиля и отправляться в дальние путешествия. В пути может случиться несчастье.
4 ноября лучший момент для того, чтобы вернуть денежные долги. Но одалживать кому-то или брать в долг в этот день не рекомендуется, иначе проблем не миновать.

Приметы дня




Приметы на 4 ноября напрямую связаны с осадками, но чаще с дождём.
Если дождь льёт, как из ведра, то будущий год будет очень урожайным, а если ясно и безоблачно, урожай будет плохим.
Дождь 4 ноября также сулил скорейшее наступление настоящей зимы.
Густой туман свидетельствует об оттепели.
Ясный день пророчит холод и ненастье.
Богатый осенний урожай сулил очень снежную зиму.
Именины в этот день празднуют: Александр, Анна, Елизавета, Денис, Иван, Константин. Дети, которые родились 4 ноября, считаются очень трудолюбивыми и послушными. Все невзгоды обходят их стороной.
# Общество
По материалам: RSUTE

Последние новости

Леди Гага снялась в эротической фотосессии без лифчика и трусов
Леди Гага снялась в эротической фотосессии без лифчика и трусов
Ксения Собчак заявила, что если бы она умерла, то всем бы стало скучно
Ксения Собчак заявила, что если бы она умерла, то всем бы стало скучно
Ольга Бузова получила подарок для самоудовлетворения
Ольга Бузова получила подарок для самоудовлетворения
Андрей Бурковский покинул родной театр
Андрей Бурковский покинул родной театр
Наталья Штурм жестко высказалась о Прохоре Шаляпине
Наталья Штурм жестко высказалась о Прохоре Шаляпине
Стас Пьеха считает нормальным гостевой брак
Стас Пьеха считает нормальным гостевой брак
Альбина Джанабаева рассказала о своих беременностях
Альбина Джанабаева рассказала о своих беременностях
Обладательницы пяти женских имен считаются долгожительницами
Обладательницы пяти женских имен считаются долгожительницами
Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери совершается ежегодно 4 ноября
Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери совершается
Поздравления с Днем народного единства и Казанской Божьей матери 4 ноября 2021 года: картинки, открытки, гифы
Поздравления с Днем народного единства и Казанской Божьей матери 4
Как узнать иконы святых покровителей по имени и дате рождения человека
Как узнать иконы святых покровителей по имени и дате рождения человека
Баба Нина - существует ли она на самом деле и где она живет: все о ясновидящей, фото
Баба Нина - существует ли она на самом деле и где она живет: все о

Топ на сегодня

Кармический узел: что это такое и как его развязать
Кармический узел: что это такое и как его развязать
Даша Жукова, Деми Мур, Ким Кардашьян и другие на премии WSJ's Innovator Awards в Нью-Йорке
Даша Жукова, Деми Мур, Ким Кардашьян и другие на премии WSJ's
Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ
Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ
Ежедневный ритуал во время умывания на финансовую удачу
Ежедневный ритуал во время умывания на финансовую удачу
Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли Айлиш, Måneskin на показе Gucci в Голливуде
Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли

Еще по теме

День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2017: в чем смысл праздника, его традиции и история
4 ноября 2017 года православные отпразднуют день Казанской иконы Божией Матери: что это за праздник и как его праздновать.
Красивое музыкальное поздравление с днем Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2017 года
День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2017 года: лучшие поздравления, красивые анимации, стихотворения