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Преподавательница физики из тюменского колледжа придумала необычный способ успокоить студентов перед контрольной

Преподавательница физики из тюменского колледжа придумала необычный способ успокоить студентов перед контрольной
Учеба и хорошие оценки - это всегда большой стресс как для школьника, так и для студента. Учителя и родители постоянно давят на них и пугают, мол, неудовлетворительная оценка максимально ужасно отразиться на их дальнейшей судьбе. Одним подросткам на это по барабану, а другие начинают седеть раньше времени. И одна преподавательница физики из тюменского колледжа придумала необычный и милый способ успокоить студентов перед контрольной.

Как пишет TJ, она давила в тест несколько дополнительных вариантов: нарисовать кота, ежика или динозавра. План сработал. По её словам справились все, и кому-то это даже помогло поднять оценку. За рисунок каждый из них получил +1 балл к своему результату. Отказ выполнять задание на оценку не влиял, но с ним справились все.




# Актуальные новости
По материалам: Sivator

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