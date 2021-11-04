Президент Грузии выступила за платное лечение для непривитых от коронавируса
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти ввести систему ковид-паспортов для посещения общественных мест и платного лечения для невакцинированных. Такое решение должно стимулировать людей активнее прививаться против COVID-19.
"Призываю руководство ввести обязательную вакцинацию для граждан с высоким риском, ввести ковид-паспорта в общественных местах и даже установить платное лечение для непривитых лиц", — сказала Зурабишвили на брифинге.
Также она обратилась к СМИ с просьбой увеличить количество программ, освещающих вопрос вакцинации. При этом было отмечено, что правительство категорически против возвращения к локдауну, закрытию страны и введению регуляций для экономики.
Согласно информации Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Грузии, по данным на 2 ноября, в стране получили вакцину 36,5% взрослого населения. Каждый день медики выявляют около 4–6 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией.
Ранее Ruposters писал, что глава Федерации еврейских общин России призвал по примеру Израиля сделать антипрививочников изгоями общества.