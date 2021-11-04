Президент Грузии выступила за платное лечение для непривитых от коронавируса

Вадим Карасев

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти ввести систему ковид-паспортов для посещения общественных мест и платного лечения для невакцинированных. Такое решение должно стимулировать людей активнее прививаться против COVID-19.

"Призываю руководство ввести обязательную вакцинацию для граждан с высоким риском, ввести ковид-паспорта в общественных местах и даже установить платное лечение для непривитых лиц", — сказала Зурабишвили на брифинге.

Также она обратилась к СМИ с просьбой увеличить количество программ, освещающих вопрос вакцинации. При этом было отмечено, что правительство категорически против возвращения к локдауну, закрытию страны и введению регуляций для экономики.

Я против и считаю неприемлемым возвращение к ограничению экономической активности и любому закрытию, это неприемлемо, так как это нанесет ущерб экономике страны. Особенно это ударит по той части населения, которая уже стоит перед серьезными социальными вызовами.

Согласно информации Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Грузии, по данным на 2 ноября, в стране получили вакцину 36,5% взрослого населения. Каждый день медики выявляют около 4–6 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией.

Ранее Ruposters писал, что глава Федерации еврейских общин России призвал по примеру Израиля сделать антипрививочников изгоями общества.