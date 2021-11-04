Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

Вадим Карасев

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует экс-лидера страны Михаила Саакашвили. По ее словам, он не является политзаключенным и добровольно и нелегально прибыл в страну только с целью дестабилизации.

"Поскольку этот вопрос муссируется, то я должен сказать, что моя позиция по поводу помилования бывшего президента жесткая и неизменная: "Нет и никогда". Бывший президент не соответствует критериям ни политического заключенного, ни невинной жертвы. Он прибыл в страну добровольно и нелегальным путем. Целью его прибытия была дестабилизация", - сказала она на брифинге.

Зурабишвили посоветовала правительству воспринимать задержанного как "особого узника" и сделать так, чтобы ухудшение состояния его здоровья не было использовано для "политических спекуляций".

Это требует максимальной прозрачности и своевременного реагирования на любые признаки ухудшения его состояния. На этом все, я больше не буду возвращаться к этому вопросу.

Саакашвили был задержан 1 октября после того, как вернулся на родину и записал два видео из Батуми с призывом к оппозиции идти маршем на Тбилиси. Спикер парламента Грузии Каха Кучава напомнил, что политик, имеющий украинское гражданство, таким образом нарушил конституцию Грузии, запрещающую вмешательство иностранцев в выборы, которые прошли 2 октября. На родине бывший президент преследуется по нескольким статьям уголовного кодекса.