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Президенту Белоруссии представили новый вариант Конституции

Президенту Белоруссии представили новый вариант Конституции

15:10  Автор: Тамила Аскерова


Источник: ТАСС



Новый вариант Конституции Белоруссии представлен президенту республики Александру Лукашенко. Об этом сообщает 4 ноября агентство БелТА.

Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта Основного закона страны отметил, что окончательный вариант Конституции будет вынесен на республиканский референдум, запланированный на конец февраля 2022 года.

«Я получил последний вариант Конституции с учётом наших последних договоренностей, ознакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны», — цитирует агентство Лукашенко.

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По словам президента Белоруссии, конституционная комиссия «провела определённую работу, предложила свои варианты, а теперь группа специалистов работает над шлифовкой этой Конституции».

«И, если уж по-народному говорить, прописывает эту Конституцию юридическим языком», — пояснил Александр Лукашенко.

По его словам, предстоит отработать принципиальные вопросы, в частности — закрепление роли Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между органами госвласти, сохранение сбалансированности госаппарата и другие.

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Глава государства отметил, что понадобится еще одно заседание рабочей группы, затем проект будет вынесен на конституционную комиссию, после чего состоится общественное обсуждение документа, окончательный вариант Конституции будет вынесен на республиканский референдум.

В октябре о планах республики провести референдум по принятию новой конституции в конце февраля 2022 года на полях III Евразийского женского форума сообщила председатель верхней палаты Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

Ранее Лукашенко на фоне акций протеста, которые проходили в республике после августовских выборов президента в 2020 году, заявил о необходимости изменения Конституции страны. В марте он подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается разработкой поправок, в её состав вошли 36 человек.



#Белоруссия #документы


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По материалам: pnp.ru

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