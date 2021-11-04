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Привычки советских людей, которые современному поколению не понять

Привычки советских людей, которые современному поколению не понять
1. Посуда для особых случаев в серванте

К этой категории посуды, как правило, относился хрусталь. Салатницы, фужеры, бокалы, рюмки и другая посуда вместе со статуэтками из фарфора заботливо выставлялись за стекло, на полках серванта. Пользовались ими крайне редко, лишь в исключительных случаях. В основном она была для красоты, ну и чтобы похвастаться перед гостями. Дело в том, что достать хрусталь было не так уж и легко, к тому же стоил он дорого. Поэтому и не пользовались им каждый день. Приблизительно дважды в год все эти изделия доставались из серванта, перемывались, высушивались и снова заботливо возвращались на свое законное место.

2. Кладовка или все-таки балкон

Нельзя сказать, что на балконах советских людей был абсолютный беспорядок, но то, что там хранилось множество старых и порой ненужных вещей, это факт. Найти там можно было все, что угодно, даже старые комнатные тапочки, которые никто не носил вот уже лет пять. Дело в том, что люди, действительно, старались ничего не выбрасывать. Многие вещи купить было сложно, поэтому и оставляли «на всякий случай». К тому же, мужчины того времени практически все умели делать сами. У каждого был набор инструментов, чтобы и розетку поменять, и кран починить, и мебель подкрутить. Вот и собирали винтики, болтики, гвоздики в старые жестяные банки и хранили на тех же балконах. Это сейчас чуть что, сразу мастера вызывают, а раньше все делали сами.

3. Все ремонтировалось, а не выбрасывалось

И в наше время мы не все выбрасываем. Если сломался холодильник, стиральная машина, компьютер и так далее, мы, естественно, вызываем мастера. Но это, пожалуй, и все из вещей, что в наше время чинится. Поэтому привычка ремонтировать все, начиная от носков и заканчивая обувью, кажется нам странной. Ну порвались носки, пошел да купил несколько пар новых. В советское время люди очень бережно относились ко всем вещам, не важно, одежда это или бытовая техника. И этому стоило бы поучиться.

4. Прием пищи

Культа еды в то время не существовало. Но был дефицит и еще живы воспоминания о голодовках. Поэтому питались люди основательно. Обед, состоящий из 3-х блюд, обязательно с хлебом, был нормой. При этом, на тарелках не должно было ничего остаться. И люди массово не страдали ожирением. Скорее всего, дело было не в количестве употребляемой пищи, а в ее качестве, натуральности. У нас же в продуктах содержится полный набор химических элементов и минимум полезных веществ.

5. Стирка пакетов

В СССР было нормально стирать, сушить и повторно использовать полиэтиленовые пакеты. Сейчас же данное действие вызовет у многих, как минимум, смех. Но если быть честными, то есть люди, которые и сегодня умудряются так поступать, хотя в этом уже и нет никакой необходимости.

6. Покупки с запасом

В то время народ старался закупить все впрок. Мука, сахар, соль, крупы, спички покупались с запасом, на всякий случай. В наши дни эта необходимость отпала напрочь, ведь в любой момент можно пойти в магазин и купить то, что нужно.

7. Старые вещи

Если какая-то вещь (речь об одежде) порвалась или потеряла цвет, современные женщины просто ее выбрасывают, а вот советские всегда занимались ее восстановлением. И даже если чинить уже было совершенного нечего, одежда превращалась в тряпки. Все верно, чем-то же нужно было вытирать пыль, мыть пол, посуду, убирать крошки со стола и прочее.

Колготки – это вообще была отдельная тема. Чтобы капрон не рвался очень быстро, колготки перед ноской сначала замораживались. Ну а если стрелка, тогда лак для ногтей в помощь. И даже те изделия, которые уже зашивались не раз, не выбрасывали. Их под брюками носили.

И еще одна полезная привычка была у советских женщин – себе и своим домашним они сами шили одежду и постельные принадлежности.
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По материалам: Sivator

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