Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в адрес его матери

Маму певца Прохора Шаляпина могут посадить. В конце октября СМИ сообщили, что мама Прохора Шаляпина предстанет перед судом за взяточничество. Якобы за щедрое вознаграждение Елена Колесникова помогала преступникам избежать исправительных работ. Певец прокомментировал семейный скандал. 37-летний Прохор Шаляпин назвал подлогом и фальсификацией уголовное дело в отношении его матери, которую обвиняют в получении взяток от заключенных. По словам певца, из-за стресса и переживаний у родительницы сильно ухудшилось здоровье. «Мама не совершала преступлений, которые тянули бы на уголовные статьи, она не должностное лицо. Ни инструкций, ни договоров с больницей на момент инцидента она не подписывала. Бумаги и инструкции без ознакомления и задним числом ее вынудили подписать через четыре дня после инцидента, что считаю фальсификацией. Мы будем бороться за справедливость и правосудие», — заявил исполнитель.Прохор Шаляпин Ранее сообщалось, что Елена Колесникова, сотрудница одной из волгоградских больниц, устраивала махинации с осужденными, которых отправляют в клинику на исправительные работы. По информации журналистов, мама Прохора освобождала подопечных от дел за денежное вознаграждение, после чего заполняла табеля учета. Предположительно, женщина получала от 10 до 16 тысяч рублей. Следователи выявили четыре подобных эпизода в работе Колесниковой за период с 2019 по 2021 год. Говорят, сперва родительница музыканта призналась в содеянном, но после отказалась от показаний. Сейчас дело рассматривают в суде.