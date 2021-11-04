Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в адрес его матери

Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в адрес его матери
Маму певца Прохора Шаляпина могут посадить. В конце октября СМИ сообщили, что мама Прохора Шаляпина предстанет перед судом за взяточничество. Якобы за щедрое вознаграждение Елена Колесникова помогала преступникам избежать исправительных работ. Певец прокомментировал семейный скандал. 37-летний Прохор Шаляпин назвал подлогом и фальсификацией уголовное дело в отношении его матери, которую обвиняют в получении взяток от заключенных. По словам певца, из-за стресса и переживаний у родительницы сильно ухудшилось здоровье. «Мама не совершала преступлений, которые тянули бы на уголовные статьи, она не должностное лицо. Ни инструкций, ни договоров с больницей на момент инцидента она не подписывала. Бумаги и инструкции без ознакомления и задним числом ее вынудили подписать через четыре дня после инцидента, что считаю фальсификацией. Мы будем бороться за справедливость и правосудие», — заявил исполнитель.
Прохор Шаляпин Ранее сообщалось, что Елена Колесникова, сотрудница одной из волгоградских больниц, устраивала махинации с осужденными, которых отправляют в клинику на исправительные работы. По информации журналистов, мама Прохора освобождала подопечных от дел за денежное вознаграждение, после чего заполняла табеля учета. Предположительно, женщина получала от 10 до 16 тысяч рублей. Следователи выявили четыре подобных эпизода в работе Колесниковой за период с 2019 по 2021 год. Говорят, сперва родительница музыканта призналась в содеянном, но после отказалась от показаний. Сейчас дело рассматривают в суде.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

"Больше не твой член": Ивлеева призналась, что ее разочаровала песня Элджея о разводе
"Больше не твой член": Ивлеева призналась, что ее
Гелиотроп: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Гелиотроп: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Игорь Крутой показал внебрачного сына во время семейного праздника
Игорь Крутой показал внебрачного сына во время семейного праздника
Лив Тайлер и Дэйв Гарднер расстались после семи лет отношений
Лив Тайлер и Дэйв Гарднер расстались после семи лет отношений
Андрей Малахов показал редкий кадр с Натальей Шкулевой
Андрей Малахов показал редкий кадр с Натальей Шкулевой
Иван Ургант посмеялся над скандалом с Ольгой Бузовой
Иван Ургант посмеялся над скандалом с Ольгой Бузовой
Игорь Крутой поделился кадрами с 40-летия старшего сына
Игорь Крутой поделился кадрами с 40-летия старшего сына
Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в адрес его матери
Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в адрес его матери
Юлия Савичева призналась, что у нее очень ревнивый муж
Юлия Савичева призналась, что у нее очень ревнивый муж
Илья Авербух рассказал, как складывались его отношения с Лизой Арзамасовой
Илья Авербух рассказал, как складывались его отношения с Лизой
День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2021 года
День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2021 года
Отар Кушанашвили жестко высказался о Моргенштерне
Отар Кушанашвили жестко высказался о Моргенштерне

Топ на сегодня

Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли Айлиш, Måneskin на показе Gucci в Голливуде
Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли
Генетический анализ подтвердил, что житель Южной Дакоты приходится правнуком легендарному вождю индейцев
Генетический анализ подтвердил, что житель Южной Дакоты приходится
Депутаты ГД вместе с "Молодежкой ОНФ" помогают россиянам в рамках акции #МыВместе
Депутаты ГД вместе с "Молодежкой ОНФ" помогают россиянам в
Стиль зумеров и тиктокеров: "набоковская Лолита из нулевых" — как одевается героиня Forbes Юлия Гаврилина
Стиль зумеров и тиктокеров: "набоковская Лолита из нулевых"
До 2024 года в России пройдет более 100 хакатонов по искусственному интеллекту
До 2024 года в России пройдет более 100 хакатонов по искусственному

Еще по теме

Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Харкнул в лицо: на Прохора Шаляпина напал сосед
Прохор Шаляпин в «Прямом эфире» выяснил, кто его настоящий отец
Киркоров станет крестным отцом сына Прохора Шаляпина