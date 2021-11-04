Прохор Шаляпин устроил концерт в хосписе в память об ушедшей жене

37-летний певец Прохор Шаляпин выступил перед пациентами и сотрудниками хосписа в Зеленограде на 40-й день после смерти жены. Накануне прошло ровно 40 дней со смерти жены Прохора Шаляпина. В сентябре этого года, через два месяца после свадьбы, из жизни ушла 42-летняя Татьяна Дэвис. Канадская миллионерша не смогла справиться с последствиями коронавирусной инфекции. Дэвис скончалась в больнице, не приходя в сознание. Прохор тяжело переживает утрату избранницы. По словам артиста, он надеялся на то, что сможет прожить с Татьяной всю жизнь, поэтому ее смерть стала для него настоящим ударом.Прохор Шаляпин выступает в хосписе «Сегодня 40 дней Тане. Я постоянно чувствую свою вину за то, что тогда оставил ее. У меня не было ни малейших сомнений, что она поправится. В её память в этот день решил провести небольшой концерт в хосписе в Зеленограде и подарить своё творчество и любовь его пациентам и сотрудникам. Спасибо за тёплый, душевный приём ! ❤️», — написал 37-летний вдовец в Instagram. Стоит отметить, что после трагедии многие начали говорить, что Прохору достанется многомиллионное наследство скончавшейся от коронавируса супруги. Тем не менее Шаляпин уверял, что не будет претендовать на имущество покойной.Прохор Шаляпин выступает в хосписе Правда, в интервью с Леной Лениной артист рассказал, что Татьяна успела оформить на него четыре квартиры общей стоимостью 70 миллионов рублей, так как хотела сделать ему приятное. Во время интервью Шаляпин заявил, что не собирается возвращать недвижимость, поскольку это подарок, а не наследство. По словам Прохора, никто из родных Дэвис до сих пор не связывался с ним по поводу квартир. Шаляпин отметил, что поддерживает связь с родителями Татьяны. «Меня никто ни о чем не просил. Они обеспеченные люди. Таня оставила им хорошее наследство, и до старости они точно ни в чем нуждаться не будут. А вот человеческого тепла им никто не может дать. Я стараюсь с ними общаться, но мало, к сожалению», — поделился артист. Прохор добавил, что вскоре планирует лично увидеться с родителями Дэвис.