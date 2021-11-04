Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Прохор Шаляпин устроил концерт в хосписе в память об ушедшей жене

Прохор Шаляпин устроил концерт в хосписе в память об ушедшей жене
37-летний певец Прохор Шаляпин выступил перед пациентами и сотрудниками хосписа в Зеленограде на 40-й день после смерти жены. Накануне прошло ровно 40 дней со смерти жены Прохора Шаляпина. В сентябре этого года, через два месяца после свадьбы, из жизни ушла 42-летняя Татьяна Дэвис. Канадская миллионерша не смогла справиться с последствиями коронавирусной инфекции. Дэвис скончалась в больнице, не приходя в сознание. Прохор тяжело переживает утрату избранницы. По словам артиста, он надеялся на то, что сможет прожить с Татьяной всю жизнь, поэтому ее смерть стала для него настоящим ударом.
Прохор Шаляпин выступает в хосписе «Сегодня 40 дней Тане. Я постоянно чувствую свою вину за то, что тогда оставил ее. У меня не было ни малейших сомнений, что она поправится. В её память в этот день решил провести небольшой концерт в хосписе в Зеленограде и подарить своё творчество и любовь его пациентам и сотрудникам. Спасибо за тёплый, душевный приём ! ❤️», — написал 37-летний вдовец в Instagram. Стоит отметить, что после трагедии многие начали говорить, что Прохору достанется многомиллионное наследство скончавшейся от коронавируса супруги. Тем не менее Шаляпин уверял, что не будет претендовать на имущество покойной.
Прохор Шаляпин выступает в хосписе Правда, в интервью с Леной Лениной артист рассказал, что Татьяна успела оформить на него четыре квартиры общей стоимостью 70 миллионов рублей, так как хотела сделать ему приятное. Во время интервью Шаляпин заявил, что не собирается возвращать недвижимость, поскольку это подарок, а не наследство. По словам Прохора, никто из родных Дэвис до сих пор не связывался с ним по поводу квартир. Шаляпин отметил, что поддерживает связь с родителями Татьяны. «Меня никто ни о чем не просил. Они обеспеченные люди. Таня оставила им хорошее наследство, и до старости они точно ни в чем нуждаться не будут. А вот человеческого тепла им никто не может дать. Я стараюсь с ними общаться, но мало, к сожалению», — поделился артист. Прохор добавил, что вскоре планирует лично увидеться с родителями Дэвис.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

«Она меня невзлюбила за это»: Вовк рассказала о ревности Аллы Пугачевой
«Она меня невзлюбила за это»: Вовк рассказала о ревности Аллы
Экс-супруг Айзы Долматовой вышел из тюрьмы
Экс-супруг Айзы Долматовой вышел из тюрьмы
Дана Борисова показала свою фигуру в купальнике без фотошопа
Дана Борисова показала свою фигуру в купальнике без фотошопа
Не прогадали: звездные брюнетки, которые родились блондинками
Не прогадали: звездные брюнетки, которые родились блондинками
«И плеткой била, и верхом ездила»: Анна Семенович сняла видео о поисках мужа
«И плеткой била, и верхом ездила»: Анна Семенович сняла видео о
Марина Зудина призналась, почему негативно относится к Сергею Женовачу
Марина Зудина призналась, почему негативно относится к Сергею Женовачу
Прохор Шаляпин устроил концерт в хосписе в память об ушедшей жене
Прохор Шаляпин устроил концерт в хосписе в память об ушедшей жене
Дочка Анастасии Заворотнюк собралась под венец
Дочка Анастасии Заворотнюк собралась под венец
Лена Катина рассказала о проблемах со здоровьем после участия в шоу
Лена Катина рассказала о проблемах со здоровьем после участия в шоу
Галина Боб уже в третий раз заразилась коронавирусом
Галина Боб уже в третий раз заразилась коронавирусом
Младший сын Валерии отметил с женой двойной праздник
Младший сын Валерии отметил с женой двойной праздник
Кристина Асмус рассказала, что ее дочь очень серьезно заболела
Кристина Асмус рассказала, что ее дочь очень серьезно заболела

Топ на сегодня

Депутаты ГД вместе с "Молодежкой ОНФ" помогают россиянам в рамках акции #МыВместе
Депутаты ГД вместе с "Молодежкой ОНФ" помогают россиянам в
Стиль зумеров и тиктокеров: "набоковская Лолита из нулевых" — как одевается героиня Forbes Юлия Гаврилина
Стиль зумеров и тиктокеров: "набоковская Лолита из нулевых"
Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры
Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему
Один вид клюворылых китов разделили на два
Один вид клюворылых китов разделили на два
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гоген Солнцев впервые станет отцом

Еще по теме

"Просто симпатия": Шаляпин заявил, что не любил умершую от коронавируса жену
Прохор Шаляпин возобновил отношения с Анной Калашниковой
Бабий бунт - 4 выпуск, Прохор Шаляпин (30.11.2017)
Бабий бунт - Прохор Шаляпин, 4 выпуск (30.11.2017)