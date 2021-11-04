Путин: экономическая интеграция России и Белоруссии откроет перспективы для развития

19:16 Автор: Тамила Аскерова

Источник: Kremlin.ru

Утверждение интеграционных программ во Союзному государству откроет широкие перспективы для поступательного развития экономик России и Белоруссии, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Об этом 4 ноября сообщается на сайте Кремля.

Реализация отраслевых интеграционных программ, отметил Путин, «позволит России и Белоруссии создавать равные, унифицированные условия ведения бизнеса».

«Экономики двух стран начнут функционировать на основе общих, согласованных правил и норм, что откроет новые, действительно широкие перспективы для их поступательного развития и даст большой положительный эффект, который ощутят все без исключения отрасли», — сказал российский лидер.

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Президент также указал, что Москве и Минску нужно обеспечить свободу передвижения граждан, трудовую мобильность населения в рамках Союзного государства. При этом важно учесть все риски безопасности, добавил Владимир Путин.

«Безусловно, полноценная экономическая интеграция невозможна без продвижения вперёд в вопросах создания единого миграционного и визового пространств. Важно в полной мере обеспечить трудовую мобильность населения, гарантировать свободу передвижения наших граждан и учесть при этом все риски безопасности в данной сфере», — подчеркнул Президент России.

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По его словам, Концепция миграционной политики Союзного государства направлена именно на это, и в этой сфере также была проведена большая работа.

Ранее, 7 июля в ходе 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии готовы безотлагательно ратифицировать соглашение между двумя странами о взаимном признании виз. «Это крайне важное решение будет содействовать формированию единого миграционного и туристического пространства Союзного государства», — выразил уверенность Володин.

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