Расставание Гагариной с мужем: «Они нарушили закон иерархии»

Известный квантовый психолог Инна Тлиашинова назвала истинные причины разрыва парыПосле шести лет счастливого брака отношения певицы Полины Гагариной с ее мужем Дмитрием Исхаковым дали трещину. Никто не ожидал, что пара не только не сможет прийти к согласию, но и доведет дело до суда по поводу опеки над дочерью. И если Гагарина всячески воздерживается от каких-либо комментариев по поводу сложившейся ситуации, то Исхаков прокомментировал все в шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!». После просмотра интервью звездный психолог Инна Тлиашинова, проанализировала отношения пары с помощью методики «Мастер разбора» и раскрыла главный секрет распада семьи.Дмитрий Исхаков встретился с певицей на съемочной площадке в 2013 году. На тот момент он уже завоевал славу одного их самых известных фотографов, с которым мечтали поработать все звезды шоу-бизнеса. Встреча с Полиной буквально перевернула жизнь Дмитрия. Красивый роман перерос в предложение руки и сердца.Фотограф был настолько поглощен отношениями с Гагариной, что постепенно отошел от своей работы и стал больше времени уделять бизнесу жены. Переломным моментом в отношениях пары, по мнению Дмитрия, стало популярное китайское шоу Singer, аналог российского проекта «Голос», где певица заняла 5-ое место. Исхаков считает, что постоянные тяжелые перелеты, работа на износ, физическое недомогание и долгий период восстановления после шоу подорвали их отношения.Однако психолог Инна Тлиашинова, работающая в направлении квантовой психологии, с первых минут интервью смогла понять истинные причины разрыва. По ее мнению, главной ошибкой Дмитрия было то, что он оставил карьеру фотографа и стал заниматься проектами Гагариной.«С точки зрения психологии, если мужчина оставляет свой бизнес и начинает заниматься делами жены, исход событий может протекать в двух вариантах: либо бизнес супруги потерпит крах, либо брак распадется. Еще ни одной паре не удалось противостоять этому закону иерархии», — комментирует Инна Тлиашинова.Психолог уверена, что, если пара хочет сохранить гармонию в отношениях, жена ни в коем случае не должна допускать мужа к участию в своем бизнесе. Интересно, что это правило не работает в обратном порядке. Поэтому женщина спокойно может входить в дела своего мужчины, не опасаясь за семейное счастье.На днях Инна Тлиашинова сделала разбор недавно поженившихся звездных пар и озвучила свои прогнозы на дальнейшие их существование. Так, звезда «Comedy Woman» Марина Федункив энергетически ставит своего супруга, 37-летнего итальянца Стефано на место своего отца. По мнению психолога, в данном случае необходимо разобрать отношения Марины с ее папой, чтобы предвосхитить возможное включение подсознательной программы, когда женщина ставит своего любимого мужчину на место своего отца.А вот Алишеру Моргенштерну, который недавно женился на блогере Диларе Зинатуллиной, психолог наоборот порекомендовала проработать вопрос взаимоотношений со своей матерью. В этом случае союз новобрачных наполнится душевной и эмоциональной близостью, а интимная жизнь заиграет яркими красками. Сейчас же, известный певец, по мнению «мастера разборов», реализует в отношениях со своей избранницей проекцию отношений с мамой. При этом он испытывает давление со стороны Дилары.Инна Тлиашинова — психолог, работающий в направлении квантовой психологии. На базе трудов теории Квантовой психологии, представленной учеными из США Роджер Пенроузом и Стюарт Хамероффом, проработала и основала свою уникальную методику «Мастер Разборов». Данная методика позволяет совершить визуальный психологический разбор типичных проблем человека. Благодаря чему происходит быстрое погружение в проблематику человека и возможность после изучения метода работать самостоятельно со своими внутренними проблемами. Данный психологический разбор позволяет оперативно решить проблемы, на которые обычно уходят годы психоанализа в кабинете у врача.