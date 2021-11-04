Разработчик NFT-игр Mythical Games привлек $150 млн при оценке в $1,25 млрд

Mythical Games привлекла $150 млн для запуска многопользовательской игры Blankos Block Party с невзаимозаменяемыми токенами (NFT), а также платформы для создания подобных приложений. Об этом сообщает VB.

Раунд финансирования Серии C возглавила крупная венчурная компания Andreessen Horowitz. В нем приняли участие биткоин-биржи FTX и Binance, а также фирмы D1 Capital, RedBird Capital и The Raine Group.

Оценка Mythical Games достигла $1,25 млрд. Инвестраунд последовал через четыре месяца после того, как стартап привлек $75 млн.

Компания считается пионером идеи "игровых NFT", используемых для аутентификации уникальных цифровых элементов.

"Мы не планировали привлечение финансирования, но Andreessen вышла на нас и собрала раунд. Это было здорово. Для нас большая честь быть ее портфельной компанией", — заявил CEO Mythical Джон Линден.

В издании предположили, что могло стать причиной такого интереса к стартапу. Возможно, он может выступить мостом между DLT-технологией и пользователями высокобюджетных компьютерных игр (Triple-A). Сейчас это сообщество воздерживается от блокчейн-игр из опасений мошенничества, ужесточения регулирования и враждебности со стороны геймеров.

Линден подтвердил, что некоторые крупные игроки гейминг-индустрии в США начинают обращать внимание на сферу игр с NFT.

"Мы собираемся войти в пространство с одним из них и хотим иметь соответствующую инфраструктуру для запуска онлайн-игр с миллионами игроков", — добавил он.

Напомним, известный по сериям Assassin’s Creed и Far Cry французский гигант Ubisoft анонсировал разработку блокчейн-игр на базе концепции Play-to-Earn.

Ранее компания стала валидатором в сети Tezos.