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Сальвадор построит 20 школ за счет прибыли от операций с биткоином

Сальвадор построит 20 школ за счет прибыли от операций с биткоином


Сальвадор направит часть прибыли от операций с биткоином на финансирование строительства 20 современных школ. Об этом заявил президент Найиб Букеле.


https://twitter.com/PresidenciaSV/status/1455365925016936451

Заявление было сделано в рамках мероприятия по закладке первого камня ветеринарной клиники стоимостью $4 млн. Ее возведение также финансируется за счет криптовалютного запаса страны.


В августе власти создали фонд в размере $150 млн, за средства которого начали приобретать биткоин для обеспечения обмена цифрового актива на доллары после легализации в стране.


В конце октября государственный фонд купил дополнительные 420 BTC на фоне локальной просадки курса и довел баланс до 1120 BTC (~$69,1 млн по текущему курсу).


"Я хочу объявить, что с несколькими миллионами образовавшейся прибыли от биткоина, мы собираемся построить первые 20 школ, полностью оборудованных и современных", — сказал Букеле.


Он напомнил, что оппозиция выступала против принятия закона о признании первой криптовалюты законным средством платежа в стране.


"Слава Богу, мы их проигнорировали, и прибыль, существования которой они не хотели, принесет пользу многим животным", — заявил президент в ходе мероприятия.


Напомним, ранее Сальвадор начал майнинг биткоина на геотермальной вулканической энергии.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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