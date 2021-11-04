Сальвадор построит 20 школ за счет прибыли от операций с биткоином

Сальвадор направит часть прибыли от операций с биткоином на финансирование строительства 20 современных школ. Об этом заявил президент Найиб Букеле.

https://twitter.com/PresidenciaSV/status/1455365925016936451

Заявление было сделано в рамках мероприятия по закладке первого камня ветеринарной клиники стоимостью $4 млн. Ее возведение также финансируется за счет криптовалютного запаса страны.

В августе власти создали фонд в размере $150 млн, за средства которого начали приобретать биткоин для обеспечения обмена цифрового актива на доллары после легализации в стране.

В конце октября государственный фонд купил дополнительные 420 BTC на фоне локальной просадки курса и довел баланс до 1120 BTC (~$69,1 млн по текущему курсу).

"Я хочу объявить, что с несколькими миллионами образовавшейся прибыли от биткоина, мы собираемся построить первые 20 школ, полностью оборудованных и современных", — сказал Букеле.

Он напомнил, что оппозиция выступала против принятия закона о признании первой криптовалюты законным средством платежа в стране.

"Слава Богу, мы их проигнорировали, и прибыль, существования которой они не хотели, принесет пользу многим животным", — заявил президент в ходе мероприятия.

Напомним, ранее Сальвадор начал майнинг биткоина на геотермальной вулканической энергии.