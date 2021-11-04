Сергей Лазарев рассказал, как воспитывает детей

Певец Сергей Лазарев признался, что дети должны расти в любви. В этом году Сергей Лазарев отправил сына Никиту в первый класс. Мальчик посещает частную школу и уже делает большие успехи в учебе. Звездный наследник также может похвастаться богатым списком увлечений, но и не забывает уделять внимание маленькой сестренке. Сергей Лазарев воспитывает семилетнего сына Никиту и трехлетнюю Анну. Звездный отец обеспечил наследникам все условия для разностороннего развития. Так, сын артиста занимается танцами в школе-студии «Тодес», хорошо рисует и делает успехи в учебе. А вот младшего ребенка музыкант пока не нагружает. «Анечке только три года, поэтому пока у нее все увлечения детсадовские, — рассказал певец. — Дома любит все повторять за братом. Вдруг попросила у меня телефон — захотела, чтобы был свой. Пока отдал старый Никиты: детский, без приложений, чтобы она просто знала, что у нее есть телефон. Ник заботливый брат, помогает сестренке, у нас уже есть традиция — Никита читает Анюте на ночь сказки». В этом году мальчик пошел в первый класс. 38-летний Лазарев устроил ребенка в частную школу, которая отличается новаторскими методами обучения.Сергей Лазарев с детьми «Ученики там выполняют и домашние задания, — делился звезда. — Директор нам сказал: «Дайте детям дома отдохнуть от школы. Чтобы они скучали по ней и приходили с большим желанием что-то сделать. Дайте им побыть дома детьми». Мне этот подход нравится, поэтому вечерами дома мы с сыном и дочкой общаемся, играем, мультики смотрим». Напомним, что артист на протяжении целого года скрывал появление дочери. Сергей хотел уберечь малышку от пристального внимания публики, зато теперь активно выходит с детьми на красные дорожки. Певец не скрывает: наследники родились от суррогатной матери. «Главное — чтобы дети росли в любви. Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил... Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — второстепенный вопрос», — говорил он Teleprogramma.pro.