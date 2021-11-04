Сергей Лазарев уcтроил сюрприз маме и сыну на день рождения

38-летний певец Сергей Лазарев показал, какие подарки получили его мама и сын на день рождения. 31 октября в семье Сергея отмечали дни рождения его сына Никиты и его мамы Валентины Викторовны. Гостей Лазарев собрал у себя дома, так как из-за локдауна столичные рестораны сейчас посетителей не принимают и работают только на вынос. Вот и Лазарев заказал красочный торт и устроил домашнюю вечеринку для родных. Самих же именинников ждали еще персональные сладости с сюрпризом — в шоколадных сферах скрывались мини-торты с декором в виде семейных фотографий. Чтобы добраться до угощений, правда, пришлось поработать деревянным молоточком, но с этим именинники справились на отлично. Никита и Валентина Викторовна разбили верхнюю часть шоколадного шара. Сюрприз скрывался внутри. Кстати, артист заказал для сына и гостей еще один торт. Звездный папа знает, что Никита очень любит аниме «Наруто». По мотивам приключений ниндзя-подростка он и был изготовлен.Сергей Лазарев с детьми «Второй день отходим от праздника, разбираем подарки и доедаем праздничный стол 🤣», - поделился Лазарев с поклонниками. «Пусть у Никиты сбудутся все мечты!❤️», «Пусть все у Никиты будет хорошо», «Поздравляем от всего сердца ❤️», «Прекрасный тортик. Замечательная семья. Никиту С Днем Рождения!», «С днём рождения Никиту🎁тортик классный у вас👏», — поздравили мальчика поклонники Сергея Лазарева в Instagram. Ранее Лазарев публично поздравил с днем рождения свою маму, опубликовав совместное фото.Сергей Лазарев с мамой «Моя любимая мамулька!! С Днем Рождения!! Отшумел сегодня твой праздник! Так было здорово и весело! Я счастлив, что порадовал тебя. Люблю тебя! ❤️ будь здорова и счастлива! И пусть каждый твой день всегда будет ярким и чтобы ты улыбалась, как сегодня❤️»,- написал певец в Instagram.