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Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры

Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры
Их общая стоимость составляет около 70 миллионов рублейПевец Прохор Шаляпин отказался отдавать родителям его покойной супруги — миллионерши Татьяны Дэвис, элитные апартаменты. Об этом артист заявил во время прямого эфира на своей личной странице в Instagram.Во время брака Дэвис оформила на Шаляпина четыре квартиры в Москве, общая стоимость которых составляет около 70 миллионов рублей. «Я не собираюсь никому ничего возвращать. Меня никто ни о чем не просил. Родители Тани являются обеспеченными людьми. Она им оставила хорошее наследство, до старости они точно ни в чем нуждаться не будут», — заявил певец. Также он отметил, что на другое имущество претендовать не намерен, так как не имеет на это морального права.Напомним, свадьба знаменитостей состоялась в августе. Спустя несколько дней после торжества 47-летняя Татьяна заболела COVID−19 вместе с родителями, которые быстро справились с тяжелым недугом. Пока миллионерша лежала в больнице, Шаляпин находился в Москве на съемках ток-шоу. По словам артиста, он не понимал, зачем ему оставаться в Америке, если его не пускают к жене в больницу. В конце сентября Дэвис скончалась. Врачи боролись за жизнь женщины, однако им не удалось побороть болезнь — у бизнесвумен было поражено 80 процентов легких.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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