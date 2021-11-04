Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры

Их общая стоимость составляет около 70 миллионов рублейПевец Прохор Шаляпин отказался отдавать родителям его покойной супруги — миллионерши Татьяны Дэвис, элитные апартаменты. Об этом артист заявил во время прямого эфира на своей личной странице в Instagram.Во время брака Дэвис оформила на Шаляпина четыре квартиры в Москве, общая стоимость которых составляет около 70 миллионов рублей. «Я не собираюсь никому ничего возвращать. Меня никто ни о чем не просил. Родители Тани являются обеспеченными людьми. Она им оставила хорошее наследство, до старости они точно ни в чем нуждаться не будут», — заявил певец. Также он отметил, что на другое имущество претендовать не намерен, так как не имеет на это морального права.Напомним, свадьба знаменитостей состоялась в августе. Спустя несколько дней после торжества 47-летняя Татьяна заболела COVID−19 вместе с родителями, которые быстро справились с тяжелым недугом. Пока миллионерша лежала в больнице, Шаляпин находился в Москве на съемках ток-шоу. По словам артиста, он не понимал, зачем ему оставаться в Америке, если его не пускают к жене в больницу. В конце сентября Дэвис скончалась. Врачи боролись за жизнь женщины, однако им не удалось побороть болезнь — у бизнесвумен было поражено 80 процентов легких.