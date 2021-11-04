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Синоптик рассказал, какой будет зима в России

Синоптик рассказал, какой будет зима в России

00:47  Автор: Жанна Звягина



Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью телеканалу «Москва 24» в среду заявил, что грядущей зимой температура на европейской части России будет около нормы или выше нее.

«Режим погоды будет неоднородный. Это не такая супертеплая зима, как была в 2019-2020 годах. Будет повторяемость оттепели и частые периоды суровых ночей с температурой -20…-25 градусов», — рассказал синоптик.

По его словам, средняя температура зимой в российской столице составляет шесть градусов мороза, в январе — девять градусов.

Вместе с тем Вильфанд затруднился сказать, будет ли зима снежной, отметив, что невозможно сделать прогноз на столь долгий промежуток времени.

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Ранее климатолог Василий Яблоков в эфире радио Sputnik заявил, что в России грядущая зима после знойного лета ожидается снежная и холодная, в самом классическом своем проявлении.



#погода #в регионах


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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