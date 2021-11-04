Синоптик рассказал, какой будет зима в России

00:47 Автор: Жанна Звягина

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью телеканалу «Москва 24» в среду заявил, что грядущей зимой температура на европейской части России будет около нормы или выше нее.

«Режим погоды будет неоднородный. Это не такая супертеплая зима, как была в 2019-2020 годах. Будет повторяемость оттепели и частые периоды суровых ночей с температурой -20…-25 градусов», — рассказал синоптик.

По его словам, средняя температура зимой в российской столице составляет шесть градусов мороза, в январе — девять градусов.

Вместе с тем Вильфанд затруднился сказать, будет ли зима снежной, отметив, что невозможно сделать прогноз на столь долгий промежуток времени.

В ГИБДД дали советы по подготовке автомобиля к зиме

Ранее климатолог Василий Яблоков в эфире радио Sputnik заявил, что в России грядущая зима после знойного лета ожидается снежная и холодная, в самом классическом своем проявлении.

#погода #в регионах

469