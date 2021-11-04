Скончался актер сериала «Бригада»

49-летний Дмитрий Гуменецкий страдал от онкологического заболеванияУмер актер и бывший майор спецназа Дмитрий Гуменецкий, звезда сериала «Бригада». Об этом сообщает telegram-канал «112».49-летний Гуменецкий ушел из жизни от онкологического заболевания. Последние дни артист провел в одном из хосписов Москвы.В апреле актер вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению из-за серьезной болезни. Пять лет назад знаменитость осудили на восемь лет колонии строгого режима за хранение 280 килограммов наркотического вещества. В ходе следствия выяснилось, что Гуменецкий не собирался продавать запрещенные препараты.До задержания Дмитрий служил в спецназе Внутренних войск в звании майора. В сериале «Бригада» играл начальника охраны главного героя, также снимался в таких кинокартинах, как «Магнитные бури», «Бумер», «Нежный возраст», «Цена жизни» и других.