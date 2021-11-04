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СМИ: Coinbase запустит сервис бескомиссионного трейдинга по подписке

СМИ: Coinbase запустит сервис бескомиссионного трейдинга по подписке


Биткоин-биржа Coinbase тестирует новый сервис на основе платной подписки, который предоставит пользователям доступ к дополнительным функциям, сообщает The Block.


Первоначально продукт под названием Coinbase One предложат ограниченному количеству пользователей. Среди его преимуществ — торговля с нулевой комиссией и приоритетная поддержка по телефону "даже в праздничные и выходные дни".


Предположительно, сервис с подпиской призван диверсифицировать розничный бизнес Coinbase, который большую часть доходов получает от комиссий за транзакции. Какой размер платы будет взимать биржа за новую услугу, пока неизвестно.


Компания также планирует расширить для пользователей Coinbase One защиту их активов.


"Если какие-либо средства на вашем счете в Coinbase будут украдены кем-то, кого вы не знаете, вследствие захвата аккаунта, вы можете получить право на возмещение ущерба на сумму до $1 млн", — цитирует издание заявление биржи.


Ранее стало известно о масштабном взломе приблизительно шести тысяч аккаунтов пользователей Coinbase. Биржа пообещала пострадавшим возместить потери.


В апреле неизвестные получили доступ к учетной записи одного из клиентов Coinbase благодаря фейковому уведомлению якобы от биржи. У пользователя украли активы на $11,6 млн, следует из материалов расследования.


Напомним, для улучшения службы поддержки Coinbase купит стартап Agara, предоставляющий соответствующие услуги на базе искусственного интеллекта.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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