СМИ: глобальный кризис в логистике ударил по поставкам биткоин-майнеров

Североамериканские майнинговые компании, включая Riot Blockchain, Bitfarms и Marathon Digital, столкнулись с проблемами при получении заказанного оборудования из-за сбоев в глобальной логистике. Об этом сообщает The Block.

В начале прошлого месяца техасская Riot Blockchain заявила, что 2000 ASIC-майнеров AntMiner S19J Pro для нее отгрузили в конце сентября. Еще 4000 устройств должны были отправить фирме с завода Bitmain в Малайзии в начале октября.

Однако, согласно отчету фирмы, за месяц ее парк оборудования увеличился с 25 646 майнеров всего на 1624 штуки.

В компании ожидают, что заказанная ранее партия в 11 500 единиц AntMiner S19J Pro будет отправлена ей в ноябре.

В Riot признали наличие проблем с логистикой, но назвали их последствия "несущественными".

Bitfarms со штаб-квартирой в Канаде планировала получить в сентябре-декабре 7230 единиц AntMiner S19J Pro от Bitmain. Первая партия в 2200 майнеров ожидалась к концу сентября, но фирма получила всего 540 устройств.

К концу октября Bitfarms развернула 2869 единиц S19j Pro — 40% от ожидаемого объема поставки.

"Оставшиеся 4361 майнер Bitmain S19j Pro и 400 MicroBT M30S, поставка которых запланирована на этот год, находятся в пути и, как ожидается, будут получены несколькими партиями в ноябре", — заявили в компании.

По состоянию на 1 сентября у Marathon Digital в заказе находилось 111 416 единиц AntMiner, поставка которых должна завершиться к концу июня 2022 года. Это предполагает отгрузку в среднем около 11 000 устройств в месяц, но за первый месяц осени фирма получила только 5400 майнеров.

"В сентябре глобальные проблемы с логистикой начали влиять на поставки, увеличивая сроки и нарушая первоначальный график развертывания оборудования", — прокомментировали в компании.

В октябре фирма прибегла к доставке оборудования авиационным транспортом, что сократило сроки примерно на 50% по сравнению с предыдущим месяцем. Компании также отчасти удалось наверстать отставание, получив за период более 15 000 майнеров.

"При условии, что это останется экономически целесообразным, мы намерены продолжить практику чартерных рейсов, чтобы гарантировать своевременную доставку наших майнеров", — заявили в Marathon.

Напомним, за октябрь майнеры биткоина добыли цифрового золота на $1,72 млрд, что сравнимо с рекордным показателем марта — $1,74 млрд.