Солист «Несчастного случая» Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз

Девочку назвали необычным именем55-летний певец Алексей Кортнев и его супруга, 45-летняя Амина Зарипова, снова стали родителями. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram группы «Несчастный случай».У пары родилась дочь, которую назвали необычным именем. «Поздравляем Алексея и Амину с рождением дочки! Всей нашей дружной командой желаем здоровья малышке Агафье и счастливым родителям! Ура!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметили представители музыкального коллектива.Поклонники не знали, что Алексей и Амина ждут ребенка. Жена певца продолжила работу тренером по художественной гимнастике, а на выложенных фотографиях не было видно округлившегося живота. «Вот это вы даете! Молодцы», «Так держать! Больше хороших детей для Родины!», «Азартные ребята», — написали фолловеры в комментариях.Напомним, от предыдущих отношений у Кортнева есть сын Артемий от певицы Ирины Богушевской и сын Никита от актрисы Елены Ланской. В 2002 году музыкант женился на Зариповой. Женщина подарила ему 18-летнего сына Арсения, 15-летнего сына Афанасия и 9-летнюю дочь Аксинью.