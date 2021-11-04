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Стала известна причина смерти Игоря Кириллова

Стала известна причина смерти Игоря Кириллова
Легендарный диктор умер на 90-ом году жизниЭти выходные начались с печальной новости. Ушел из жизни Игорь Кириллов — легендарный диктор, который более 20 лет вел программу «Время».Как удалось выяснить mk.ru, причина смерти — коронавирус. Еще в сентября телеведущий почувствовал себя плохо. Он и до этого постоянно общался с медиками, поскольку в последние годы у него были проблемы с сердцем.Однако когда состояние его резко ухудшилось, телеведущий отказался ложился в больницу. Лишь когда ситуация стала близка к критической, Кириллов согласился на госпитализацию. Увы, спасти легенду отечественного телеведения не удалось.Читайте также: ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА КИРИЛЛОВА: КОМУ ДОСТАНЕТСЯ НАСЛЕДСТВО ЛЕГЕНДАРНОГО ВЕДУЩЕГО
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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