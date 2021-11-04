Старейший банк Таиланда купил 51% долю в биткоин-бирже Bitkub за $536 млн

Старейший и третий по величине банк Таиланда Siam Commercial Bank (SCB) инвестировал около 17,85 млрд тайских бат (~$536 млн) в криптовалютную биржу Bitkub путем покупки 51% акций.

Завершение сделки ожидается в первом квартале 2022 года в случае одобрения со стороны регуляторов.

CEO SCB Артит Нантавиттайя подчеркнул, что за последние два года связанный с цифровыми активами бизнес быстро вырос, превратившись в одну из основ финансового мира будущего.

По его словам, приобретение поможет банку войти в новую конкурентную область, которая сформируется в ближайшие три-пять лет.

Основатель и CEO Bitkub Джирают Суприсософа заявил, что биржа переросла уровень стартапа и пришла пора для выхода на глобальный уровень.

"Нам нужен сильный партнер, который поможет достичь более быстрого и устойчивого развития. Вот почему мы сотрудничаем с SCB", — подчеркнул он.

Напомним, SCB является партнером финтех-компании Ripple. Банк использует платежную сеть RippleNet для денежных переводов между Южной Кореей и Таиландом в сотрудничестве с GME Remittance.

В феврале SCB создал фонд в размере $50 млн для инвестирования в нацеленные на "следующее поколение финансовых услуг и цифровых систем" стартапы.