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Старейший банк Таиланда купил 51% долю в биткоин-бирже Bitkub за $536 млн

Старейший банк Таиланда купил 51% долю в биткоин-бирже Bitkub за $536 млн


Старейший и третий по величине банк Таиланда Siam Commercial Bank (SCB) инвестировал около 17,85 млрд тайских бат (~$536 млн) в криптовалютную биржу Bitkub путем покупки 51% акций.


Завершение сделки ожидается в первом квартале 2022 года в случае одобрения со стороны регуляторов.


CEO SCB Артит Нантавиттайя подчеркнул, что за последние два года связанный с цифровыми активами бизнес быстро вырос, превратившись в одну из основ финансового мира будущего.


По его словам, приобретение поможет банку войти в новую конкурентную область, которая сформируется в ближайшие три-пять лет. 


Основатель и CEO Bitkub Джирают Суприсософа заявил, что биржа переросла уровень стартапа и пришла пора для выхода на глобальный уровень.


"Нам нужен сильный партнер, который поможет достичь более быстрого и устойчивого развития. Вот почему мы сотрудничаем с SCB", — подчеркнул он.


Напомним, SCB является партнером финтех-компании Ripple. Банк использует платежную сеть RippleNet для денежных переводов между Южной Кореей и Таиландом в сотрудничестве с GME Remittance.


В феврале SCB создал фонд в размере $50 млн для инвестирования в нацеленные на "следующее поколение финансовых услуг и цифровых систем" стартапы.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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