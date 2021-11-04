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Стас Пьеха: «Я против свободных отношений»

Стас Пьеха: «Я против свободных отношений»
Певец рассказал, какие качества ценит в женщине и почему выступает за «гостевой» бракСтас Пьеха прокомментировал в интервью с WMJ.ru свое высказывание о «гостевом браке». Артист призвал не путать это понятие со свободными отношениями.«Мне нравится сама идея „гостевого“ брака, на сегодняшний день это более прочная модель, нежели классический союз. Но не стоит путать его со свободными отношениями, я против них, — подчеркнул Пьеха. — „Гостевой“ брак не значит, что партнеры делают что хотят и спят с кем хотят. Это патология, такого не может быть. Может, для кого-то это нормально, но не для меня».Певец также рассказал о том, какие качества ценит в женщинах. По словам Пьехи, они могут быть самыми разными, но главное — это чтобы женщина была «нормальной».«Есть „Женщина-Женщина“, „Женщина-Дочь“, „Женщина-Мать“, — пояснил Ста. — Слишком опекающая, слишком крутая „Женщина-Мать“ мужчине не нужна, она его слишком подавляет, а мужчине хочется быть мужчиной и решать свои вопросы. „Женщина-Дочь“ кому-то подходит: ты вкладываешь в нее, а она в тебя нет. Она считает, что она слишком хороша, хочет, чтобы все за нее делали только потому, что она выбрала вас. А „Женщина-Женщина“ делает точно такой же вклад со своей стороны, как и мужчина».«Она не сильная, не слабая — она полноценная», — заключил артист.Напомним, ранее Стас Пьеха заявил, что «гостевой» брак, по его мнению, укрепляет семью, минимизирует возможность измен, нечестности и пресыщения друг другом.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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