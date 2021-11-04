Стас Пьеха признался, что страдает приступами агрессии

Певец Стас Пьеха рассказал, что устал хоронить друзей. Несколько лет назад артист открыл собственную клинику, где людям помогают побороть смертельную зависимость. По словам артиста, всегда нужно давать второй шанс тем, кто оказался в тупике. «Человеку надо учиться заново жить. Я, как зависимый человек, выжил, и мне нравится, как я теперь живу. До сих пор, кстати, хожу на групповые занятия, так как мой мозг все время придумывает новые и новые проблемы», — признался исполнитель. Сейчас Пьеха ведет здоровый образ жизни: активно занимается спортом, не курит и практически не пьет спиртные напитки. «Я единственный из всех бывших наркоманов, который выглядит так хорошо. В основном все, кто со мной начинал употреблять — уже не живут. Устал ходить на похороны, да и решил больше не ходить на прощания к наркоманам. Каждый сам решает — умереть или не умереть», — отметил 41-летний музыкант.Стас Пьеха За последние годы артист очень изменился. Стас пересмотрел взгляды на жизнь и решил, что больше не хочет идти по кривой дорожке. Все время исполнитель уделяет своим пациентам и сыну Пете, который недавно пошел в первый класс. «Самая главная моя реакция — это агрессия. Раньше выбегал из машины и дрался со всеми. Сейчас поставил себе границы — не открывать окно и не вступать ни с кем в диалог. Если понимаю, что есть проблема, то обращаюсь за помощью. У меня есть психолог. Сейчас я не говно! Правда, сервизы бью иногда, сломал два дивана… при том, что не употребляю. Торчать больше не хочу», — заключил Пьеха в YouTube-шоу «Антонимы».