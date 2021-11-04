Стас Пьеха считает нормальным гостевой брак

Певец Стас Пьеха отказался от участия в шоу «Холостяк». Артист признался, что его несколько раз приглашали стать звездой шоу «Холостяк» канала ТНТ. Однако артист отказался от заманчивого предложения быть в центре женского внимания. Он считает, что в проект идут исключительно ради пиара. 41-летний Стас Пьеха все еще женат на Наталье Горчаковой, которая подарила ему сына Петю. Однако супруги давно живут каждый своей жизнью. А сейчас артист и вовсе крутит отношения с эффектной блондинкой. Впрочем, делиться подробностями нового романа он не собирается. Оставаясь верным своему принципу, звезда даже отказался от популярного шоу «Холостяк». «В моей цепочке ценностей выставлять свою личную жизнь напоказ, заниматься этим в телевизоре — брезгливо. С другой стороны, почему бы за очень большие деньги не сделать вид, что я с кем-то хожу на свидания на Лазурном берегу? Я понимаю, что все пиарятся на этом проекте. Более цепкий получает свою дозу пиара и строит карьеру, а не личную жизнь», — заявил исполнитель хита «Я и ты».Стас Пьеха Пьеха отметил, что не в восторге и от самой идеи шоу: «Сама по себе история, когда 25 женщин борются за одного мужчину, какая-то патологичная. Природой так задумано, что мужчина добивается женщины. Когда наоборот, да еще и в таком количестве… Конструкция очень шаткая. Это очень странно, и это не для меня». Впрочем, не во всех вопросах артист столь консервативен. Так, например, он признался, что выступает за идею гостевого брака, когда паре необязательно жить вместе. «Но не стоит путать его со свободными отношениями, я против них. Гостевой брак не означает, что партнеры делают что хотят и спят с кем хотят», — предупреждает артист WMJ.ru.. Сейчас исполнитель сконцентрирован на заботе о семилетнем Пете. Летом на сына Стаса Пьехи было совершено нападение, мальчик пережил сильный эмоциональный стресс и получил многочисленные травмы. Он до сих пор под наблюдением врачей. Отвлечься от неприятных воспоминаний ребенку помогает учеба. «Пете очень нравится школа, он учится с удовольствием. Сын даже превратился из совы в жаворонка и спокойно собирается на учебу по утрам — учитель смог завоевать его доверие и увлечь предметами», — говорил гордый отец.