Сын Кадырова победил в турнире по боксу "Время легенд"

Вадим Карасев

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли победил в показательном поединке по правилам любительского бокса на турнире для профессиональных спортсменов "Время Легенд 7". Он нокаутировал осетина Хетага Хаткарова в третьем раунде поединка, сообщается на странице его менеджера в Instagram.

14-летний Эли Кадыров досрочно победил Хаткарова в третьем раунде за счет технического нокаута. Бой проводился в весовой категории до 65 кг по правилам любительского бокса.

"Дорогие друзья! От всей души благодарю вас за слова поддержи в мой адрес! Также хочу сказать спасибо моему сопернику Хетагу Хаткарову за достойный поединок в рамках VII международного турнира по профессиональному боксу "Время легенд" памяти первого президента Чеченской Республики", — сказал победитель.

Международный турнир по профессиональному боксу "Время легенд" проходил в Грозном во Дворце спорта имени Увайса Ахтаева. Соревнования устроили в честь Героя России и деда победителя поединка Ахмата Кадырова.

Ранее Ruposters писал, что глава Чечни заставил извиняться за бросок бутылкой в русского бойца на турнире.