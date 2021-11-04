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Татьяна Брухунова прогулялась с сыном Петросяна в осеннем парке

Татьяна Брухунова прогулялась с сыном Петросяна в осеннем парке
Супруга юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова поделись фото с осенней прогулки с сыном Ваганом, которому уже исполнился 1 год и 7 месяцев. Известный артист эстрады, писатель, телеведущий Евгений Петросян и его пятая жена Татьяна Брухунова растят маленького сына. Супруга юмориста очень любит наряжать малыша. Татьяна Брухунова показала, какой осенний наряд подобрала сыну для прогулок в парке.
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом Трогательные фото супруга юмориста разместила на своей странице в Instagram. Татьяна по-прежнему не показывает лицо маленького Вагана подписчикам. На этот раз мама с малышом отправились в осенний парк на прогулку.
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом «С рождением сына мое сердце разделилось на две половинки: одна из которых бьется в его груди… 🤍» — подписала серию фото молодая мама. Поклонники засыпали семейные фото комплиментами и пожелали здоровья наследнику Петросяна. «Как он вырос 😍 так быстро», «Добрые фото... Веет теплом, уютом и спокойствием... Этого сейчас многим так не хватает... ❤️», «Очень атмосферно и нежно. Абсолютная любовь❤️», «Золотое время, которое остаётся навсегда в сердце каждой мамы ❤️», — отметили в комментариях.
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом Маленький Ваган появился на свет в марте 2020 года. Для Татьяны Брухуновой это первый ребенок. Пара вместе несколько лет, супруги счастливы несмотря на довольно солидную разницу в возрасте — Евгений Петросян старше своей жены на 43 года.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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