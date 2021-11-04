Татьяна Чердынцева: «Муж помог мне полюбить себя»
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Звезда фильма «Ученица Мессинга» — о перипетиях судьбы, преодолении страхов и о том, как изменилась жизнь после тридцатилетияТатьяна Чердынцева стала известной после главной роли в фильме «Ученица Мессинга», но в мистику не очень верит, хотя при этом верит в судьбу. Она не боится рисковать, а еще во всем видит плюсы и, наверное, поэтому выигрывает, попадая в серьезные ситуации, такие как автомобильная авария или лихорадка на Бали. Подробности — в интервью журнала «Атмосфера».— Таня, вы вся в работе, как обычно? Вы же по количеству ролей просто рекордсмен среди ровесников…— У меня только что закончились съемки в полнометражном фильме «Храм» (сценарист и режиссер Рауф Кубаев). Забавно, что после прочтения сценария я восприняла эту историю как драму, это же играла на пробах. Но на первой же читке режиссер сообщил нам, актерам, что мы снимаем черную комедию. Нас это очень удивило. Хотя в сценарии, безусловно, присутствует ирония. Надо было просто поменять отношение к происходящим событиям.— Ну так и «Чайка», и «Вишневый сад» — комедии. А вам, может быть, по натуре свойственно более драматичное восприятие событий?— У меня просто очень большая эмоциональная амплитуда (улыбается), я многое принимаю близко к сердцу, если радуюсь, у всех, кто рядом, — праздник. А когда печалюсь, то, как правило, сублимирую это в поэзию. К счастью, у моего супруга отличное чувство юмора, и ему всегда удается вывести меня на позитивный лад, у него я научилась относиться к сложным жизненным ситуациям не как к трагедии, а как к приключению. И негативный опыт — тоже опыт.— Вы способны создавать иллюзию хорошего настроения на съемочной площадке, например?— Это не иллюзия. Это скорее умение переключаться и все свои проблемы оставлять за пределами работы, будь то театр или съемки.— А что вас может легче всего расстроить?— Все зависит от моего настроения. Иногда это абсолютная мелочь, глупость. Но может случиться и что-то посерьезнее не того сиропа в кофе (смеется) или оттоптанного ботинка. Меня выводят из равновесия те же вещи, что и остальных, я думаю. Предательство, хамство, наглость, в работе — равнодушие к общему делу.— Стихи у вас получаются печальные или, наоборот, легкие или ироничные?— И печальные, и размышления, бывают и ироничные. Порой начинаю за упокой, а заканчиваю за здравие. (Смеется.) Иногда пишу после ярких впечатлений: от события, просмотренного фильма… Что удивительно, сама я больше люблю прозу.
— Как действуете в плохом настроении: добиваете себя грустной музыкой, печальным фильмом или пытаетесь сменить вектор?— Бывает, что я смотрю какой-то фильм, который уже сто пятьдесят раз переворачивал душу, или, наоборот, хочу чего-то жизнеутверждающего. Но абсолютно точно всегда спасает спорт. Я каждый день хожу на тренировки, это очень заряжает. Причем начала в тридцать лет, во время карантина. Раньше меня было не заставить пойти в спортзал, мне казалось, что это скучно. Также я занимаюсь балетом, верховой ездой и джигитовкой, йогой, недавно пошла на Pole dance (хореография на пилоне). Мне интересно исследовать возможности своего организма. Этой зимой я приехала к мужу в экспедицию на Алтай и впервые встала на сноуборд.— Вы такая бесстрашная? Даже сноуборд небезопасен…— Я на самом деле отчаянная трусиха. Но мне интересно бороться со своими страхами. Моя мечта прыгнуть с парашютом как раз потому, что у меня страх высоты.— И зачем вам это тогда? И не надо…— Мама тоже говорит: «Тань, а зачем? Ты же актриса, девочка», а мне хочется попробовать. Интересно! Может, я адреналиновый наркоман, не знаю, но думаю, что когда-нибудь на это решусь. (Смеется.)— А мужу вы говорили, что хотите прыгнуть с парашютом?— Конечно, может быть, мы вместе это сделаем. (Смеется.) Муж с юности занимался альпинизмом. Я с ним пару раз посещала скалодром, и он отметил, что у меня к этому способности. Я маленькая, чувствую свое тело и могу хорошо распределять свой вес во время прохождения трассы. Это мне тоже понравилось. Конечно, на отвесные скалы я бы не пошла, но в горы на какую-то более легкую трассу, думаю, отправилась бы с удовольствием.— Меня немножко удивляет, когда актеры выбирают такие адреналиновые виды спорта, ведь сама профессия способствует его выработке.— А может быть, именно потому, что в профессии настолько привыкаешь к адреналину, в обычной жизни его уже не хватает. Многие каскадерские трюки я делать не буду, но когда мне постелили маты и режиссер спросил, смогу ли я сама выпасть из окна второго этажа, подумала, что это не так страшно, метра полтора-два. Меня проконсультировали каскадеры, что нужно челюсть держать закрытой, чтобы не клацнуть зубами, голову прижать к груди — сгруппироваться. На репетиции я тут же забыла про зубы, но все прошло удачно. А риски я всегда соизмеряю со своими возможностями и опытом.
— Вы говорили про балет, а вы же танцевали в детстве?— Нет, это была легенда. (Смеется.) Мне позвонил кастинг-директор, спросил, занималась ли я балетом, потому что нужна была актриса с балетным прошлым. Я сказала: «Да, конечно», — спросила: «Что нужно?» — мне ответили, что видео, где я танцую, и срок — неделя. А я же с детства занималась в оперном театре, и у меня есть знакомые артисты балета. В тот момент я как раз была в Минске со спектаклем и решила на недельку задержаться. Позвонила своему знакомому Гене Калинковичу, замечательному артисту балета и уже педагогу, и спросила, сможет ли он меня за неделю поставить на пуанты. Он решился попробовать. Уже после первого занятия мои пальцы были в кровавых пузырях. Дальше я перед каждым уроком брызгала обезболивающее средство, заматывала ноги, через сорок минут повторяла процедуру и танцевала. И так пять дней. В итоге мы записали видео — довольно неплохо получилось, должна сказать. Но меня не утвердили. Я не подошла по возрасту, выглядела более юной, чем нужна была героиня. А мне так понравилось заниматься, что я решила продолжать.— Вы сказали про оперный театр…— У нас в Минске при Большом театре был детский музыкальный театр-студия. Во взрослых спектаклях мы играли эпизоды, пели детские хоровые партии в операх и балетах. А в опере «Кот в сапогах» и мюзикле «Питер Пэн» были заняты только дети. В тринадцать лет я уже сыграла свою первую главную роль и поняла, что хочу заниматься драматическим искусством, а не идти по стопам родителей-музыкантов.— Вы окончили театральную академию в Минске. Но вначале же пробовали поступить в Москве. Почему не удалось?— Я два года официанткой подрабатывала, чтобы на Москву накопить. В пяти вузах проходила туры и дошла до конкурса в двух. Но в последний момент пролетела. В Щуке мне сразу сказали: «Ты старая». Мне было девятнадцать лет. Но я не расстроилась, поступила в Минске в академию, а потом меня сразу брали в два театра. Да и не грезила я Москвой так уж сильно, поехала только потому, что ехали все. К тому же у меня все так прекрасно складывалось в родном городе. Но это было давно, не помню уже, почему не поехала пробовать снова.
— Давно? Прошло всего-то немногим больше десяти лет.— У меня жизнь такая насыщенная, что иногда я не помню, что было вчера, порой мне кажется: «Господи, какая я старая!» (смеется) — а бывает, чувствую себя шестнадцатилетним подростком. Человек настроения.— Я встречаю в интервью ваши фразы со словами: «С возрастом…» — и смеюсь. Были ли у вас моменты неприятия своего возраста?— Не поступив в Москве, я вернулась домой как раз в день своего рождения, мне исполнилось двадцать лет. Я выпила за столом бокал шампанского и сказала: «Ну, поздравьте меня, пошел третий десяток» — и расплакалась. (Смеется.) На самом деле я никогда не хотела расти. Возможно, на это очень повлияла моя первая роль в спектакле «Питер Пэн», это моя любимая сказка. Детство — самое прекрасное время, и когда Венди вырастала, я смотрела из-за кулис на девочку, которая играет меня повзрослевшую, и плакала. Может быть, я всегда понимала, что так прекрасно уже никогда не будет. И поэтому после двадцатилетия дни рождения меня не особо радовали. (Смеется.)— А сейчас?— После тридцати лет и карантина мое отношение к этому несколько изменилось. Я начала открывать для себя столько нового, и это прекрасно и удивительно! Я расту и развиваюсь и уже адекватно воспринимаю себя. Раньше смотрела на экран и скручивалась буквой «зю», думала: «Боже, почему вы меня вообще снимаете?» Мне казалось, что я тут недоиграла, тут переиграла, в общем, все не то, куда ни плюнь.— А внешне себя как воспринимали?— Спасибо кино, узнала, что я симпатичная. Смотрясь в зеркало, я вообще никогда не ассоциировала себя со словом «красотка».— В вас не влюблялись мальчики, не завидовали подруги, и родители не говорили, что вы хорошенькая?— Нет, в меня многие влюблялись. Но все, кто нравился мне, на меня не обращали внимания. Я никогда не была ни страшненькой, ни красивой, была обычной, правда, знала, что обаятельная, располагаю к себе. А когда в Минске меня взяли на одну из первых больших ролей в сериал «В ожидании любви», и кастинг-директор Ольга Романова сказала: «Ну вот, появилась у нас в кино еще одна красавица», для меня это стало открытием. В смысле — красавица? Кто, я? И потом, глядя на себя в кино, я не понимала, где же они увидели красотку. Единственное, у меня лицо как пластилин, что на нем нарисуешь, то и будет, и я играла и красивых, и дурнушек, и провинциалок, и светских львиц.
— Повлияло ли то, что вам стали говорить такие приятные слова, на ваше самоощущение как женщины и на ваши отношения с противоположным полом?— На какое-то время да, но потом у меня случились очень разрушительные отношения. Многие девушки сталкиваются после такого с заниженной самооценкой, ты считаешь себя и неталантливой, и некрасивой, недостойной. Я очень долго от этого отходила, мне несколько лет понадобилось, чтобы снова полюбить себя.— Сколько длились эти отношения?— Два года. Потом я маму спрашивала, почему она мне не сказала, что это ужасно, если все видела. На что она мне ответила, что намекала, но не могла высказать напрямую, потому что я бы все равно ее не послушала. Мама — очень мудрая женщина, она никогда мне не давала непрошеных советов. И спасибо ей за это, потому что потом я бы обвинила ее в собственных ошибках. Все закончилось в двадцать четыре года. Когда я поняла, что человек способен сделать больно не только морально, решила, что надо заканчивать. Было очень тяжело, но это сыграло в плюс, все в копилку профессии, я уже знала, что можно пережить, как пережить.— Хорошо, что вы сами завершили эти отношения…— О, было еще очень сложно отвязаться от него, такие люди питаются энергией, он приклеился как банный лист. (Смеется.) Через несколько лет я встретила своего будущего супруга. Он помог мне полюбить себя.— А как вы относитесь к критике?— Раньше относилась более болезненно, возможно потому, что в детстве родители развелись, и все успехи, которых я добилась, случались потому, что я пыталась заслужить папину любовь. Я безумно благодарна его жене, она мудрая женщина, за то, что она всегда относилась ко мне как к родной, я часто гостила у них. В общем, я в прекрасных отношениях с папой, с тетей Таней (жена отца) и с их дочерью Настюшей, которая младше меня на семь лет. Но в детстве, конечно же, папу очень ревновала, завидовала сестре. Со временем все эти глупости закончились. Я их очень люблю. И при всей моей самокритике иногда люблю похвастаться. Мама порой даже спрашивает: «Таня, как в тебе уживаются такие разные люди? То ты говоришь, что совсем никчемная и бездарная, а то — что прямо Брюс Всемогущий».
— А не в любви никогда не было такого, чтобы вы тянулись к человеку, но он ставил дистанцию?— Это все происходит на интуитивном уровне, какая-то химия. Вряд ли она может случиться с тем, кому я не нравлюсь, или наоборот. С теми, с кем я дружу, мы прошли очень разные этапы в жизни. Друзья готовы принимать меня такой, какая я есть, и я их берегу. И самый близкий мой друг — мама. Вот она терпит за всех, с ней мы, естественно, и ругались, и мирились. Мне так стыдно, что из-за юношеского максимализма, из-за своей резкости я иногда обижала ее. Наверное, потому что мы были близкими подругами, я не всегда чувствовала эту грань, не умела сдержаться. Сдержанности и уважительному отношению к родителям можно поучиться у моего мужа.— Здорово, что вам встретился такой хороший человек, и ходить далеко не надо было…— Да. Мы познакомились на площадке, он звукорежиссер. Я всегда была против служебных романов, и у меня их никогда не было. Просто я впервые приехала в Петербург, никого там не знала и вообще впервые снималась не в Беларуси. Было страшно. И поддержать некому. Плюс «Ученица Мессинга» — масштабный проект. Моя ответственность зашкаливала, и вообще не знаю, как выдержала все, потому что физически было очень тяжело, и я находилась в постоянном состоянии стресса. А Саша шутил, поддерживал, мы подружились, потом стали близки, но я сказала: «Нет-нет, давай будем и дальше дружить?» — на что он ответил: «У нас два выходных, давай я тебе хотя бы Петербург покажу». И вот он уже почти шесть лет показывает мне город. (Смеется.)— А почему вы говорили «нет» — было страшно после тех отношений пускаться в новые?— Во-первых, я не считала, что мне это нужно, у меня сейчас более важное, ответственное дело, во-вторых, ничего не хотелось, потому что на тот момент, когда я ехала в Петербург, развязалась с очередным романом. (Смеется.) Мой бывший сказал мне тогда, что любовь на расстоянии невозможна. И отпустил меня. Я переживала, думала: «Все, пущусь во все тяжкие» (смеется), но не успела, потому что познакомилась с будущим мужем. Я была почти уверена, что мы с Сашей расстанемся после окончания съемок: я вернусь в Минск, он останется в Питере. А когда мы уже заканчивали снимать, оставалось два дня, приехала мама с мужем погостить. И тут на съемках меня сбил наш игровой автомобиль. В больнице я сказала: «Саша, скажи маме, что я ногу растянула, или еще что-нибудь придумай». Но маму же не удержишь, она все равно приехала в больницу, ужасалась, но он ее успокоил, уверил, что позаботится обо мне. И действительно ночевал у моей палаты. Выглядела я совсем не красавицей тогда, а он целовал меня в здоровую щеку и говорил: «Ты у меня самая красивая». Человек, будучи со мной всего четыре месяца, взял на себя ответственность за меня и моих родных, и это, конечно, подкупило. Любви, наверное, тогда с моей стороны еще не было, только сильная симпатия, поэтому я и не думала про будущее с ним, но благодаря его поступкам это чувство взросло во мне со временем.— Вы про аварию говорите очень сдержанно, но это же было серьезно и страшно?— Я вообще не собиралась никому ничего рассказывать. Но Ольга Мигунова, реальная ученица Мессинга, упомянула об этом в прессе. И понеслись расспросы. Врать я не хочу, в подробности ударяться тоже. Это случайность. Жаль, что так сложилось. Но слава Богу, что все обошлось. И огромное спасибо продюсерам, которые повели себя достойно и позаботились о том, чтобы все было хорошо!— Вы терпеливая? Имею в виду, страх, боль…— У меня пониженный болевой порог. Сначала я ничего не чувствовала, шок, а потом очень сильную боль. А еще я уколов боюсь, Саша поехал со мной в «скорой», мне хотели что-то вколоть, но я сказала: «Уколы мне будет делать только он». Две недели я провела в больнице, потом муж сделал мне подарок — путешествие на Шри-Ланку. Он знал, что смена места и новые впечатления вылечат меня от депрессии. Запрещал мне смотреть в зеркало. Мы съездили на десять дней, я старалась не загорать — большая шляпа, закрытые руки, spf 50, и когда вернулись, на мне практически все зажило, оставалось замазать лишь пару синячков, и мы вошли в кадр.— Несмотря на то, что произошла такая история, вы считаете, что вам везет в жизни?— Я никогда не считала, что у меня есть суперталант, поэтому всегда достигала всего упорством и трудолюбием. Но тем не менее мы же понимаем, что трудолюбивых людей в нашем мире полно, а многое решает случай, удача. Мне просто везло. Может быть, потому, что я неплохой человек (улыбается), судьба предоставляет шансы, а я старюсь их не упустить. Да, я везучая, потому что благодаря этой аварии произошла переоценка ценностей и я по-настоящему оценила Сашу, его отношение ко мне.
— Муж ваш ровесник?— Он старше меня на пять лет.— Таня, а вы считаете себя женственной?— Если честно, я понятия не имею, что это такое. Возможно, я и балетом увлеклась и стрип-пластикой для того, чтобы научиться этой женственности, потому что я на самом деле пацанка. В детстве у меня мальчишек-друзей было больше, чем девчонок. Мы играли в машинки и в казаки-разбойники, это было гораздо интереснее, чем куклы. К моим годам уже надо бы разбираться в стиле, но я ничего в этом не понимаю. В жизни я ношу футболки и джинсы — мне так комфортно, удобно. А если куда-то надо выйти в свет — тут на помощь приходят мои подружки — художники по костюмам.— Когда вы рассказываете про путешествия, говорите, что можете отведать в Азии новое блюдо в местах, где едят только местные, вы все-таки рисковая…— Да, я не боюсь экспериментировать и пока ни разу ничего такого, тьфу-тьфу-тьфу, не случалось. Единственное, в свадебном путешествии я заболела лихорадкой Денге. Но это уже комары виноваты. (Смеется.)— Ничего себе, какой ужас! Где это было?— На Бали. Хорошо, что наше путешествие длилось месяц, потому что неделя у меня выпала совершенно, я была в бреду, у меня впервые случались галлюцинации. А еще страховая почему-то отказалась помогать, поэтому лечились дома народными средствами. Дело в том, что Денге не лечится, и максимум, чем могут помочь в больнице, — прокапать витамины. Местные посоветовали пить сок сирсака и гуавы. Я неделю ничего не ела, была температура сорок, только пила эти соки.— И при этом вы говорите, что везучая? Хотя да, вы же выздоровели…— Вот именно! Смертность от этой лихорадки пятьдесят процентов. И валялась я в очень красивом месте. (Смеется.)
По материалам: womanhit