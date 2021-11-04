Театр обвинил Ольгу Бузову в отмене спектаклей с ее участием

Ведущая и певица Ольга Бузова должна была сыграть в спектакле «Чудесный грузин», но его отменили. 2 ноября в МХАТ имени Горького должны были показать очередной спектакль с участием артистки «Чудесный грузин». Вот только за пару дней до назначенной даты мероприятие отменили, мотивировав решение низким спросом. Телеведущую такой поворот событий возмутил. В социальных сетях она заявила, что все места на спектакль были раскуплены. «Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких же продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием «Чудесный грузин» — заявила телеведущая. Теперь же ситуацию решила прокомментировать пресс-секретарь культурного учреждения. Она отметила, что изначально спрос на билеты был низким и связано это, по мнению представителей театра, именно с Бузовой. «Решение об отмене спектакля принял Владимир Абрамович Кехман. И пока приказ дошел, и мы его опубликовали, а опубликовали мы его достаточно поздно, к этому моменту и были раскуплены уже билеты. Но на момент принятия решения продажи плохо шли. Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнет рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно. И на момент принятия решения билеты действительно очень плохо шли в продаже», — отметила Виктория Мусина-Пушкина.Ольга Бузова Разумеется, театр вернет деньги за купленные билеты всем тем, кто хотел посетить спектакль. По словам пресс-секретаря, практика с отменой тех или иных мероприятий вполне стандартная, поэтому никто не ожидал такой бурной реакции со стороны СМИ. Не смогла остаться в стороне и Ксения Собчак. Она заявила, что отмена спектакля с участием Бузовой может быть продуманной стратегией нового директора МХАТ Владимира Кехмана. «Вообще вся эта ситуация с Олей напоминает еврейский анекдот про «купи козу — продай козу». Кто не знает — универсальная формула, как исправить любую ситуацию. Если тебе плохо живется, покупаешь козу, всем становится еще хуже и неудобнее, а потом убираешь козу и сразу кажется, что жизнь наконец налаживается», — подчеркнула телеведущая. Изначально участие Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» вызвало бурю негодования среди ценителей театрального искусства. Многие из них обвиняли руководство культурного учреждения в желании похайпиться, а кто-то даже говорил о деградации отечественной культуры. Так или иначе, в ближайшие месяцы хейтеры могут спать спокойно.