Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Театр обвинил Ольгу Бузову в отмене спектаклей с ее участием

Театр обвинил Ольгу Бузову в отмене спектаклей с ее участием
Ведущая и певица Ольга Бузова должна была сыграть в спектакле «Чудесный грузин», но его отменили. 2 ноября в МХАТ имени Горького должны были показать очередной спектакль с участием артистки «Чудесный грузин». Вот только за пару дней до назначенной даты мероприятие отменили, мотивировав решение низким спросом. Телеведущую такой поворот событий возмутил. В социальных сетях она заявила, что все места на спектакль были раскуплены. «Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких же продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием «Чудесный грузин» — заявила телеведущая. Теперь же ситуацию решила прокомментировать пресс-секретарь культурного учреждения. Она отметила, что изначально спрос на билеты был низким и связано это, по мнению представителей театра, именно с Бузовой. «Решение об отмене спектакля принял Владимир Абрамович Кехман. И пока приказ дошел, и мы его опубликовали, а опубликовали мы его достаточно поздно, к этому моменту и были раскуплены уже билеты. Но на момент принятия решения продажи плохо шли. Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнет рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно. И на момент принятия решения билеты действительно очень плохо шли в продаже», — отметила Виктория Мусина-Пушкина.
Ольга Бузова Разумеется, театр вернет деньги за купленные билеты всем тем, кто хотел посетить спектакль. По словам пресс-секретаря, практика с отменой тех или иных мероприятий вполне стандартная, поэтому никто не ожидал такой бурной реакции со стороны СМИ. Не смогла остаться в стороне и Ксения Собчак. Она заявила, что отмена спектакля с участием Бузовой может быть продуманной стратегией нового директора МХАТ Владимира Кехмана. «Вообще вся эта ситуация с Олей напоминает еврейский анекдот про «купи козу — продай козу». Кто не знает — универсальная формула, как исправить любую ситуацию. Если тебе плохо живется, покупаешь козу, всем становится еще хуже и неудобнее, а потом убираешь козу и сразу кажется, что жизнь наконец налаживается», — подчеркнула телеведущая. Изначально участие Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» вызвало бурю негодования среди ценителей театрального искусства. Многие из них обвиняли руководство культурного учреждения в желании похайпиться, а кто-то даже говорил о деградации отечественной культуры. Так или иначе, в ближайшие месяцы хейтеры могут спать спокойно.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 ноября 2021 года
Хакеры похитили активы на $784 000 у криптовалютной компании с помощью SIM-свопинга
Хакеры похитили активы на $784 000 у криптовалютной компании с
Аналитики подсчитали процент американцев, отказавшихся от работы в пользу биткоин-инвестиций
Аналитики подсчитали процент американцев, отказавшихся от работы в
В Австралии запретили Clearview AI собирать данные граждан
В Австралии запретили Clearview AI собирать данные граждан
Aleph.im интегрирует аналитические инструменты в DEX Serum на базе Solana
Aleph.im интегрирует аналитические инструменты в DEX Serum на базе
Celsius Network приобрел кастодиана GK8 за $115 млн
Celsius Network приобрел кастодиана GK8 за $115 млн
Старейший банк Таиланда купил 51% долю в биткоин-бирже Bitkub за $536 млн
Старейший банк Таиланда купил 51% долю в биткоин-бирже Bitkub за $536
30 простейших истин, которые кое до кого дошли поздновато
30 простейших истин, которые кое до кого дошли поздновато
20 самых жутких творений нетрезвых сантехников
20 самых жутких творений нетрезвых сантехников
Театр обвинил Ольгу Бузову в отмене спектаклей с ее участием
Театр обвинил Ольгу Бузову в отмене спектаклей с ее участием
Дмитрий Тарасов запечатлел на видео встречу с новорожденным сыном
Дмитрий Тарасов запечатлел на видео встречу с новорожденным сыном
Максим Виторган сыграл тайную свадьбу с 30-летней возлюбленной, сообщают СМИ
Максим Виторган сыграл тайную свадьбу с 30-летней возлюбленной,

Топ на сегодня

Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры
Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
«Нет ничего личного»: Кехман рассказал, почему Цискаридзе лучше Бузовой
«Нет ничего личного»: Кехман рассказал, почему Цискаридзе лучше

Еще по теме

МХАТ отменил спектакль с Ольгой Бузовой
Обиделась, что продинамили с ролью: Валерия унизила Ольгу Бузову после ее участия в спектакле «Чудесный грузин»
"В связи с плохими продажами билетов": МХАТ отменил спектакль с Бузовой
Мама Ольги Бузовой вступилась за нее