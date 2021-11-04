Толстой сообщил о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству с Венгрией

17:46 Автор: Тамила Аскерова

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в своём Telegram-канале 4 ноября сообщил о перспективах российско-венгерских отношений, которые сейчас «находятся на взлёте», и о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

Парламентарий рассказал о встрече с вице-спикером Государственного собрания Венгрии, руководителем группы дружбы с Россией Шандором Лежаком, в ходе которой стороны обсудили двусторонние отношения.

«Как справедливо отметил г-н Лежак, российско-венгерские отношения находятся на взлёте, впереди — много совместных проектов. Кстати, в Будапеште недавно был открыт Центр изучения русского языка. Договорились о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству», — отметил Толстой.

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«Диалог, конечно, будет продолжен, и в это сложное время, которое переживает сегодня мир, это трудно, но, вместе с тем, необходимо: разрушить связи между народами легко, восстановить гораздо сложнее», — подчеркнул Пётр Толстой.

В конце сентября Россия и Венгрия заключили 15-летний контракт на поставку российского газа в обход Украины. В соответствии с соглашением, вступающим в силу с 1 октября, Россия будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубометров через Сербию и 1 миллиард кубометров через Австрию.

#международные отношения

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