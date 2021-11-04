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Транспортный самолет Ан-12 упал в Иркутском районе

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Губернатор Игорь Кобзев выехал на место крушения Ан-12 в Пивоварихе

Транспортный самолет Ан-12 при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска пропал с радаров в 19:45 местного времени, сообщает МЧС. Предположительно, на борту находятся восемь человек.

Грузовой самолет следовал по маршруту Якутск-Иркутск. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Происходит загорание самолета. Проводится поисково-спасательная операция и ликвидация пожара.

Одной из возможных причин крушения может являться плохая видимость при заходе на посадку, пишет «Коммерсантъ». «В Иркутске во второй половине дня ухудшились погодные условия — снег с метелью. Село Пивовариха, на окраине которого находится аэропорт, расположено в зоне взлета и посадки самолетов. Возможно при заходе на взлетно-посадочную полосу у пилотов была ограничена видимость», — сказал собеседник «Ъ».

Загорание — начало горения; наиболее общее понятие для обозначения возникшего очага горения.

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По материалам: irk

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