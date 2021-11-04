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Трейдер рассказал о перспективах обновления максимума цены биткоина

Трейдер рассказал о перспективах обновления максимума цены биткоина


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.


Практически три недели первая криптовалюта двигается в боковике с границами $57 800 и $63 800. Попробуем выделить хорошие зоны для поиска торговых решений.


Был осуществлен ложный пробой диапазона в прошлом месяце, сопровождавшийся обновлением ценового максимума. Проторгованные на этом фоне объемы — низкие. 


Профиль объема сконцентрирован четко по центру диапазона, что говорит об отсутствии явно доминирующей стороны. Две медвежьи дивергенции практически нивелированы за счет длительного боковика.


Данные: TradingView.

На недельном графике наблюдается сильное поджатие к уровню $ 64 800 с перспективой движения вверх. Прошлый недельный бар закрылся с хорошим хвостом снизу. Также важно, что боковик сформирован над PoC весеннего диапазона, что говорит скорее о накоплении, чем распределении.


Данные: TradingView.

Наблюдается много технических аргументов в пользу продолжения бычьего ралли с обновлением ценового максимума (ATH). Учитывая длительное накопление, цена может собрать ликвидность для похода выше. 


Зона $53 700-$56 000 является областью стопов и ликвидаций, которую цена может посетить перед обновлением ATH.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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