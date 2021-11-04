Творчество или «Инстаграм»: на чем зарабатывают миллионы женщины-звезды в России

Бородина открыла сразу несколько бизнесов, а Бузова играет в кино и театреВ XX веке женщины наравне с мужчинами начали зарабатывать большие деньги. Вот и некоторые российские звезды могут похвастаться значительным состоянием. Сложно подсчитать, кто зарабатывает больше, кто меньше, но мы собрали для вас подборку из 5 звездных женщин, которые работают без устали и получают за это огромные деньги.стала известнойпрославилась еще в 90-е и по сей день является одной из самых известных рок-исполнительниц России. Ее доход составляет около 1,2 млн долларов в год, а общее состояние оценивается в 300 млн долларов. Она первая певица, которая начала зарабатывать на продаже своих песен в Интернете. Земфира сотрудничает с Ренатой Литвиновой и постоянно принимает участие в ее проектах. Она написала музыку к фильмам: «Богиня: как я полюбила», «Последняя сказка Риты», «Северный ветер» и к короткометражке «Скромное обаяние волшебников».получила немалые деньги за участие в таких проектах, как «Дом−2», «Ледниковый период», «Битва экстрасенсов», «Замуж за Бузову». Рекламный пост в ее «Инстаграме» стоит около 500 тыс рублей, так как на диву подписано 23,1 млн человек. Ольга поет и зарабатывает на этом деньги. Ее музыкальный альбом «Под звуки поцелуев» за 15 минут стал первым на российском медиаплеере. Она снимается в фильмах. В этом года Бузову пригласили в МХАТ им. Горького принять участие в спектакле «Чудесный грузин». Годовой доход певицы — 3,3 млн долларов.работала стюардессой, но через 4 года приняла решения вернуться к детскому увлечению и начать петь. В 2017 году вышел ее первый клип и набрал огромное количество просмотров. После этого музыкальная карьера Юлии стремительно пошла вверх. Она записала песню для сериала «Чернобыль. Зона отчуждения 2». Ее клипы и песни постоянно занимают первые места в рейтингах. А один из стриминговых сервисов назвал ее одной из самых популярных российских исполнительниц. Зиверт стала лицом крупной косметической компании и принимает участие в различных рекламных компаниях. Ее доход оценивается в 5,9 млн долларов.с 2013 года начала записывать в своем Инстаграме короткие юмористические видео, которые сразу же полюбились подписчиками. На сегодняшний день на ее аккаунт подписаны 18,9 пользователей. Известность звезде принесло участие в передаче «Орел и Решка». Анастасию постоянно приглашают на различные мероприятия и шоу. В 2021 году она стала попечителем благотворительного проекта «Помощь». Состояние Ивлеевой 2,7 млн долларов в год.