Творчество или «Инстаграм»: на чем зарабатывают миллионы женщины-звезды в России
Сегодня, 15:08
Бородина открыла сразу несколько бизнесов, а Бузова играет в кино и театреВ XX веке женщины наравне с мужчинами начали зарабатывать большие деньги. Вот и некоторые российские звезды могут похвастаться значительным состоянием. Сложно подсчитать, кто зарабатывает больше, кто меньше, но мы собрали для вас подборку из 5 звездных женщин, которые работают без устали и получают за это огромные деньги.Ксения Бородинастала известнойна шоу «Дом−2», где была в роли ведущей. Только на этой работе девушка получала в среднем от 300 до 500 тыс рублей в месяц. Телеведущая участвует еще в двух проектах «Перезагрузка» и «Бородина против Бузовой», последний прекратил свое существование в марте этого года. Журналистам удалось выяснить, что за эти две передачи Ксения заработала 1 млн рублей. Большие суммы девушка получает за участие в рекламе, например, один пост в «Инстаграме» приносит ей около 300 тыс рублей, так как на сегодняшний день Бородина имеет 17,7 млн подписчиков. Теледива также ведет корпоративы. Если вы захотите пригласить на свадьбу именно Ксению, то стоить это будет 10 тыс долларов. Помимо всего прочего, ведущую приглашают рекламировать известные косметические бренды. А еще звезда открыла сразу несколько бизнесов в разных областях: салоны красоты, прибыль от которых составляет около 800 тыс рублей, магазин одежды и детский игровой клуб. Общий доход Ксении Бородиной оценивается в 3 млн долларов в год.Земфира прославилась еще в 90-е и по сей день является одной из самых известных рок-исполнительниц России. Ее доход составляет около 1,2 млн долларов в год, а общее состояние оценивается в 300 млн долларов. Она первая певица, которая начала зарабатывать на продаже своих песен в Интернете. Земфира сотрудничает с Ренатой Литвиновой и постоянно принимает участие в ее проектах. Она написала музыку к фильмам: «Богиня: как я полюбила», «Последняя сказка Риты», «Северный ветер» и к короткометражке «Скромное обаяние волшебников».
Ольга Бузова получила немалые деньги за участие в таких проектах, как «Дом−2», «Ледниковый период», «Битва экстрасенсов», «Замуж за Бузову». Рекламный пост в ее «Инстаграме» стоит около 500 тыс рублей, так как на диву подписано 23,1 млн человек. Ольга поет и зарабатывает на этом деньги. Ее музыкальный альбом «Под звуки поцелуев» за 15 минут стал первым на российском медиаплеере. Она снимается в фильмах. В этом года Бузову пригласили в МХАТ им. Горького принять участие в спектакле «Чудесный грузин». Годовой доход певицы — 3,3 млн долларов.
Юлия Зиверт работала стюардессой, но через 4 года приняла решения вернуться к детскому увлечению и начать петь. В 2017 году вышел ее первый клип и набрал огромное количество просмотров. После этого музыкальная карьера Юлии стремительно пошла вверх. Она записала песню для сериала «Чернобыль. Зона отчуждения 2». Ее клипы и песни постоянно занимают первые места в рейтингах. А один из стриминговых сервисов назвал ее одной из самых популярных российских исполнительниц. Зиверт стала лицом крупной косметической компании и принимает участие в различных рекламных компаниях. Ее доход оценивается в 5,9 млн долларов.Анастасия Ивлеева с 2013 года начала записывать в своем Инстаграме короткие юмористические видео, которые сразу же полюбились подписчиками. На сегодняшний день на ее аккаунт подписаны 18,9 пользователей. Известность звезде принесло участие в передаче «Орел и Решка». Анастасию постоянно приглашают на различные мероприятия и шоу. В 2021 году она стала попечителем благотворительного проекта «Помощь». Состояние Ивлеевой 2,7 млн долларов в год.
По материалам: womanhit