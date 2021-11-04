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У Алексея Кортнева пополнение в семье

У Алексея Кортнева пополнение в семье
55-летний солист «Несчастного случая», музыкант Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз, а его супруга, 45-летняя гимнастка Амина Зарипова родила четвертого ребенка. Алексей Кортнев уже 20 лет состоит в отношениях со своей супругой, 45-летней Аминой Зариповой. 1 ноября Амина в очередной раз стала мамой — у пары родился четвертый ребенок. Девочку решили назвать Агафьей.
Амина Зарипова «01.11.2021 у нас родилась Агафия Алексеевна👩🍼☺️», - сообщила Амина Зарипова. «Было пузико, а теперь Агуша! В нашей семье вчера стало на одну красотку больше!!!»,- написал Алексей Кортнев. «Поздравляем Алексея и Амину с рождением дочки! Всей нашей дружной командой желаем здоровья малышке Агафье и счастливым родителям! УРА!», — говорится в публикации группы «Несчастный случай» в Instagram. Алексей и Амина грядущее пополнение в семействе не афишировали и даже будто прятали от посторонних глаз. Поклонники Кортнева были в шоке, когда узнали о том, что у него родился шестой по счету ребенок. Оно и понятно, ведь жена музыканта на протяжении всей беременности работала тренером по художественной гимнастике, а на фотографиях в ее Instagram постепенно округляющегося живота практически не было видно.
Алексей Кортнев с мамой, женой и детьми Кортнев и Зарипова, напомним, поженились в сентябре 2002 года. Они стали настоящим олицетворением любви и верности, ведь с момента начала их отношений они не попали ни в один скандал, а лишь демонстрировали нежные чувства и преданность друг другу. Первым ребенком пары стал сын Арсений, которому сейчас уже 18 лет. Через три года родился еще один сын Афанасий. В 2011 году на свет появилась долгожданная дочка пары, которую назвали Аксиньей. У Кортнева, помимо детей от Амины, также есть старшие сыновья Артемий и Никита от предыдущих отношений.
Алексей Кортнев и Амина Зарипова «Моя честь, ум, совесть, интеллигентность....Моё всё всё! Спасибо за наших спиногрызов ☺️😘😘😘😘. Вообщем, люблю я тебя очень», - поздравляла мужа с днем рождения Амина Зарипова. Алексей был женат до Амины дважды. Первой женой артиста была Ирина Богушевская, которая родила ему сына Артемия — мужчине сейчас уже 33 года. Во втором официальном браке — с актрисой Юлией Рутберг— у Кортнева не было детей. Зато восполнила этот пробел экс-возлюбленная рокера Елена Ланская — она родила от солиста «Несчастного случая» сына Никиту.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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