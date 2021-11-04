В Австралии запретили Clearview AI собирать данные граждан

Управление комиссара по вопросам информации Австралии потребовало от разработчика системы распознавания лиц Clearview AI прекратить сбор фотографий граждан и уничтожить имеющиеся данные о них.

В ведомстве сообщили, что компания получила конфиденциальную информацию австралийцев без их согласия и проверки точности совпадений, что является нарушением местных законов.

По словам комиссара по информации Анджелины Фальк, действия Clearview AI «не оправдали ожиданий австралийцев» и несут «значительный риск причинения вреда отдельным лицам, изображения которых находятся в базе данных сервиса».

«Тайный сбор такой конфиденциальной информации неоправданно навязчив и несправедлив», — добавила она.

Юрист компании Марк Лав сказал, что они будут добиваться пересмотра решения в суде. По его словам, комиссар неправильно поняла специфику их бизнеса.

«Мало того, что решение комиссара не повлияло на манеру работы Clearview AI, у комиссара нет полномочий», — заявил он.

В расследовании также фигурирует Федеральная полиция Австралии, которая по данным ведомства использовала систему распознавания лиц в период с октября 2019 года по март 2020 года.

Напомним, в октябре генеральный директор Clearview AI сообщил, что база данных системы распознавания лиц увеличилась до 10 млрд изображений.

В апреле американский сенатор предложил законодательно запретит правительственным учреждениям покупать биометрические данные у частных компаний без судебного ордера.

В феврале канадские регулирующие органы обвинили Clearview AI в противоправном сборе данных о гражданах и «порекомендовали» прекратить предоставлять услуги на территории страны.



