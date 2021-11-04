В Иркутске с 04:00 на уборке улиц от снега работают 50 машин и 200 человек

На очистку дорог с 04:00 выведено 20 комбинированных дорожных машин, 8 самосвалов, свыше 25 единиц различной тротуароуборочной техники и вспомогательный транспорт. Всего работают более 200 человек, сообщили в администрации города.

Роман Орноев, заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства:

– Обработка дорог проводилась в ночные часы. За минувшие сутки для противогололедной обработки улиц Иркутска использовано 1400 тонн песко-соляной смеси. На данный момент ведется очистка и сметание снежной массы и противогололедного материала. Чтобы не создавать заторы, снег будет вывезен в ночное время.

С 05:00 во всех округах Иркутска к уборке тротуаров и лестниц приступили сотрудники муниципальных предприятий, а также управляющих компаний. Подрядными организациями МКУ г. Иркутска «Городская среда» ведется уборка общественных территорий, парков и скверов. Задействовано более 10 единиц техники, свыше 70 человек.

По данным ГИБДД, только с вызовом инспекторов за прошедшие сутки произошло 16 ДТП, из которых 3 – с автомобилями на летней резине, 2 – по причине превышения скорости.

Автомобилистов просят не эксплуатировать транспорт с летней резиной, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на работающую технику, чтобы не создать дополнительных сложностей на улицах города. В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую диспетчерскую службу города по номеру: 520-112.





Вечером 3 ноября в ГИБДД поступило 75 сообщений о ДТП в Иркутске и районе из-за гололеда

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