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В Караганде нашли несколько «серых» майнеров

В Караганде нашли несколько «серых» майнеров


В казахстанском городе Караганда выявили несколько "серых" майнеров, на одном из предприятий добычу криптовалют пресекли. Об этом сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек, пишет Liter.kz.


По его словам, майнеров обнаружили после роста потребления электричества. Суммы ущерба и другие подробности не разглашаются.


"По нашим неофициальным данным, есть «серые» майнеры, которые работают на производственных площадках. Условно получается так: обрабатывают дерево, а фактически там в какой-то части здания майнеры сидят", - заявил аким Караганды Ермаганбет Булекпаев.


Он отметил необходимость постоянного энергоаудита совместно с компанией по управлению электросетями KEGOC.


В Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров уточнили, что под "серыми" подразумеваются майнеры, не указывающие добычу криптовалют как вид деятельности, "прячущие майнинг под другой вид производства, использующие контрабандное оборудование, не платящие налоги, незаконно подключившиеся к сетям".


Председатель ассоциации Алан Дорджиев сказал ForkLog, что в ближайшее время критерии для легальных и нелегальных майнеров официально закрепят.


В Минэнерго заявили, что не собираются идти по пути Китая и запрещать добычу криптовалют, как и ограничивать легальных игроков рынка.


"Что касается "белых" майнеров, вопрос по их отключению не должен стоять и не стоит. Понятно, что это все бизнесмены, которые вложили свои большие деньги, и государство должно выступать последовательным и надежным партнером. Дали один раз разрешение, отзывать его нельзя", - сказал министр энергетики Магзум Мирзагалиев.


Напомним, в сентябре в Минэнерго Казахстана предложили предоставить возможность системному оператору страны, функции которого выполняет компания KEGOC, ограничивать объемы потребления майнинговых дата-центров в случае дефицита электричества.


Власти Казахстана также предложили создать реестр майнинг-ферм и повысить тарифы на электроэнергию при добыче криптовалют, а президент Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить «безотлагательное» законодательное регулирование этой деятельности.


В Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров заявили, что в ближайшее время деятельность «серых» майнеров смогут приостанавливать, и посоветовали не вкладывать средства в это "тем, кто хочет скрытно майнить на дому или на промышленных объектах".

# Экономика
По материалам: ForkLog

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