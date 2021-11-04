Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В октябре майнеры добыли биткоин на $1,72 млрд

В октябре майнеры добыли биткоин на $1,72 млрд


По итогам прошлого месяца биткоин-майнеры добыли цифрового золота на $1,72 млрд, что сопоставимо с рекордным показателем марта ($1,74 млрд). Об этом говорится в аналитическом отчете ForkLog за октябрь.


Доходы биткоин-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Glassnode.

Октябрьский объем добычи Ethereum-майнеров составил максимальные за всю историю $2,9 млрд, включая $1,34 млрд транзакционных комиссий (46,2% от общего дохода).


Доходы Ethereum-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Glassnode.

В октябре продолжилось восстановление хешрейта биткоина, коррелирующее с ростом его цены. За месяц совокупная вычислительная мощность сети первой криптовалюты выросла на 2,42%. Сглаженный семидневной скользящей средней показатель 29 октября достиг рекорда на отметке 163,61 EH/s.


Динамика хешрейта биткоина с начала года, EH/s. Данные: Glassnode.

Хешрейт Ethereum также достиг новых высот. За прошлый месяц коррелирующий с ценой ETH показатель вырос на 6%, а его исторический максимум зафиксировали 25 октября у отметки 746,12 TH/s.


Динамика хешрейта Ethereum, h/s. Данные: Glassnode.

На фоне хайпа вокруг NFT и роста DeFi-сегмента средняя комиссия за Ethereum-транзакцию вновь превысила $50. В последний раз показатель был на этих отметках в начале сентября, а до того — в мае. 




Динамика средней комиссии за BTC- и ETH-транзакцию. Данные: Glassnode.

Средняя комиссия за биткоин-транзакцию находилась преимущественно в диапазоне $3–$4.


В понедельник, 1 ноября, в результате очередного перерасчета сложность майнинга биткоина выросла на 7,85% — до 21,66 трлн хешей. Это уже восьмое подряд увеличение показателя после китайского бана.




Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить «безотлагательное» законодательное регулирование майнинга.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Виктория Исакова поделилась редкими кадрами с подросшей дочкой-именинницей
Виктория Исакова поделилась редкими кадрами с подросшей
Максима Галкина больше не жалуют на Украине
Максима Галкина больше не жалуют на Украине
Влад Соколовский не хочет жениться на беременной подружке
Влад Соколовский не хочет жениться на беременной подружке
Максим Галкин показал забавные игры детей
Максим Галкин показал забавные игры детей
15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам стыдно, а нам смешно
15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам
15 самых забавных фото животных, которые застряли и нуждались в помощи человека
15 самых забавных фото животных, которые застряли и нуждались в
17 человек, которые были обмануты производителями самым худшим из возможных способов
17 человек, которые были обмануты производителями самым худшим из
15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам стыдно, а нам смешно (Продолжение)
15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам
Что не так с моей кошкой: Владельцы делятся фотографиями своих странных питомцев (15 новых фото)
Что не так с моей кошкой: Владельцы делятся фотографиями своих
15 раз, когда инстаграмеры перешли черту в обработке своих фотографий (Новые фото)
15 раз, когда инстаграмеры перешли черту в обработке своих фотографий
Ким Кардашьян снова провела время с Питом Дэвидсоном и сходила с ним на ужин
Ким Кардашьян снова провела время с Питом Дэвидсоном и сходила с ним
В Великобритании постановили конфисковать свыше £490 000 в биткоине у экс-администратора Silk Road
В Великобритании постановили конфисковать свыше £490 000 в биткоине у

Топ на сегодня

Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры
Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti

Еще по теме

Chainalysis: биткоин-киты за неделю увеличили активы на 142 000 BTC
СМИ: глобальный кризис в логистике ударил по поставкам биткоин-майнеров
Биткоин пошел в рост после сокрушительного обвала
Курс биткоина взлетел выше $9500