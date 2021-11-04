В октябре майнеры добыли биткоин на $1,72 млрд

По итогам прошлого месяца биткоин-майнеры добыли цифрового золота на $1,72 млрд, что сопоставимо с рекордным показателем марта ($1,74 млрд). Об этом говорится в аналитическом отчете ForkLog за октябрь.

Доходы биткоин-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Glassnode.

Октябрьский объем добычи Ethereum-майнеров составил максимальные за всю историю $2,9 млрд, включая $1,34 млрд транзакционных комиссий (46,2% от общего дохода).

Доходы Ethereum-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Glassnode.

В октябре продолжилось восстановление хешрейта биткоина, коррелирующее с ростом его цены. За месяц совокупная вычислительная мощность сети первой криптовалюты выросла на 2,42%. Сглаженный семидневной скользящей средней показатель 29 октября достиг рекорда на отметке 163,61 EH/s.

Динамика хешрейта биткоина с начала года, EH/s. Данные: Glassnode.

Хешрейт Ethereum также достиг новых высот. За прошлый месяц коррелирующий с ценой ETH показатель вырос на 6%, а его исторический максимум зафиксировали 25 октября у отметки 746,12 TH/s.

Динамика хешрейта Ethereum, h/s. Данные: Glassnode.

На фоне хайпа вокруг NFT и роста DeFi-сегмента средняя комиссия за Ethereum-транзакцию вновь превысила $50. В последний раз показатель был на этих отметках в начале сентября, а до того — в мае.

Динамика средней комиссии за BTC- и ETH-транзакцию. Данные: Glassnode.

Средняя комиссия за биткоин-транзакцию находилась преимущественно в диапазоне $3–$4.

В понедельник, 1 ноября, в результате очередного перерасчета сложность майнинга биткоина выросла на 7,85% — до 21,66 трлн хешей. Это уже восьмое подряд увеличение показателя после китайского бана.





Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить «безотлагательное» законодательное регулирование майнинга.