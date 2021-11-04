В России зафиксировали новый максимум смертей за сутки от COVID-19 с начала пандемии

Число летальных случаев из-за COVID-19 достигло 1189 за сутки. Данные оперштаба опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Всего от инфекции в стране скончались 242 060 человек.

Максимальное число смертей зарегистрировано в Москве (95), Санкт-Петербурге (86) и Московской области (53). В Иркутской области за сутки скончались 26 человек.

В 85 регионах страны подтвердили 40 443 новых случая коронавирусной инфекции. Всего зарегистрировано 8 633 643 заболевших.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 807 человек.

За месяц от коронавируса в Иркутской области умерли 555 человек

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