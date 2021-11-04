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В семье Нинидзе подрастает вундеркинд: «Учит наизусть километровые стихи»

В семье Нинидзе подрастает вундеркинд: «Учит наизусть километровые стихи»
Звездная бабушка рассказала о талантах пятилетнего СандроИя Нинидзе не так давно была замечена на одном из кинофестивалей. Артистка приехала одна, хотя до пандемии звездная семья появлялась и в более расширенном составе. Например, внук певицы, маленький Сандро, уже бывал на подобных праздниках кино. WomanHit.ru поинтересовался, как поживает самый младший представитель семейства Нинидзе. По словам заслуженной артистки Грузии, ей удается прекрасно совмещать работу и воспитание внука.«Одно другому не мешает, потому что это самое сладкое добро, которое послано с небес. Кому-то это дано, у кого-то этого нет. А я — самый счастливый человек. Потому что наблюдая, как я выросла, как росли мои дети, я вижу, как теперь переходят те же самые традиции в моей семье. Любовь и дети для нас — это всё, — поведала артистка, рассказав, что внук во многом похож на нее. — Похожесть глаз — это одно. И он такой же эмоциональный, ему пять лет, и он познает мир через запахи — так же, как я, через какие-то ощущения, эмоции. И эти эмоции иногда зашкаливают. Он очень творческий ребенок, потому что там такой гибрид генов. Он уже читает, пишет, учит наизусть километровые стихи. Знает названия многих планет, которые и я не знаю. Я иногда сижу, на него смотрю и удивляюсь: „Сандро, ты все это знаешь?“ И он мне: „Бабулечка…“ И начинает все объяснять».Впрочем, несмотря на выдающиеся способности и моду на ранее развитие, отдавать его в школу раньше в звездном семействе не собираются.«Вот ему пять, и все будет так, как должно быть. Сейчас подготовительный класс. Зачем отдавать раньше? Пусть он привыкнет к той же парте, к той же учительнице. Эмоциональным людям это не надо. Зачем мы будем влиять на нервную систему ребенка? Лучше не надо. Лучше мы поможем в другом», — подытожила артистка.Напомним, что Сандро родился, когда дочь певицы Нино была замужем за актером и режиссером Кириллом Плетневым. Сейчас девушка в отношениях с Максимом Виторганом.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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