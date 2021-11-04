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В Сети обсуждают, почему Андрей Малахов может носить парик

В Сети обсуждают, почему Андрей Малахов может носить парик
Предполагают, что знаменитость тяжело болеетТелезрители уверены, что ведущий Андрей Малахов носит парик. Пользователи Сети выдвинули несколько версий, почему знаменитости пришлось воспользоваться накладными волосами.По первой версии, Малахов борется с тяжелой болезнью, из-за которой ему делают химиотерапию. После этой процедуры начинают выпадать волосы. Один из пользователей заявил, что у него есть знакомая из команды звезды. «Говорит, что из Израиля приехал, похудел, неважно выглядит, париком пользуется для съемки» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала женщина.Также считают, что телеведущий может носить парик из-за наследственности. Как отмечается, отец Андрея рано облысел.А последнее предположение заключается в том, что звезде могли испортить прическу. Возможно, стилисты неудачно постригли Малахова. «Возраст, выпадают волосы», «Может, голову не помыл», «Может, стрижка не увенчалась успехом», — написали свои догадки пользователи в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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