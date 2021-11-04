В Сети обсуждают, почему Андрей Малахов может носить парик
Сегодня, 11:33
Предполагают, что знаменитость тяжело болеетТелезрители уверены, что ведущий Андрей Малахов носит парик. Пользователи Сети выдвинули несколько версий, почему знаменитости пришлось воспользоваться накладными волосами.По первой версии, Малахов борется с тяжелой болезнью, из-за которой ему делают химиотерапию. После этой процедуры начинают выпадать волосы. Один из пользователей заявил, что у него есть знакомая из команды звезды. «Говорит, что из Израиля приехал, похудел, неважно выглядит, париком пользуется для съемки» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала женщина.Также считают, что телеведущий может носить парик из-за наследственности. Как отмечается, отец Андрея рано облысел.А последнее предположение заключается в том, что звезде могли испортить прическу. Возможно, стилисты неудачно постригли Малахова. «Возраст, выпадают волосы», «Может, голову не помыл», «Может, стрижка не увенчалась успехом», — написали свои догадки пользователи в Сети.
По материалам: womanhit