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В Великобритании постановили конфисковать свыше £490 000 в биткоине у экс-администратора Silk Road

В Великобритании постановили конфисковать свыше £490 000 в биткоине у экс-администратора Silk Road


Суд в Великобритании постановил конфисковать у бывшего администратора даркнет-маркетплейса Silk Road £493 550 (около $673 000 на момент написания) в биткоине. Об этом сообщает Computer Weekly.


Томас Уайт, также известный под псевдонимом Cthulhu, руководил Silk Road после ареста создателя маркетплейса Росса Ульбрихта, а затем и Silk Road 2.0.


В 2019 году Уайт признал вину в торговле наркотиками, отмывании средств и создании изображений жестокого обращения с детьми. Его приговорили к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы.


Национальному агентству по борьбе с преступностью Великобритании, занимающемуся расследованием, не удалось установить точную сумму, которую Уайт получил от своей незаконной деятельности. Однако известно, что через Silk Road 2.0 продано товаров на сумму около $96 млн и, по данным правоохранителей, Уайт брал комиссию от 1% до 5% с каждой продажи.


Напомним, в 2020 году Минюст США конфисковал 69 370 BTC, связанных с Silk Road.


Всю историю знаменитого даркнет-маркетплейса читайте в эксклюзиве ForkLog.


https://forklog.com/istoriya-silk-road-kak-bitkoin-vyvel-darknet-ekonomiku-na-novyj-uroven/
# Экономика
По материалам: ForkLog

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