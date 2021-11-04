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В здоровом теле — здоровый дух: как правильное питание влияет на биополе человека

В здоровом теле — здоровый дух: как правильное питание влияет на биополе человека

Многие твердят про пользу правильного питания, делая упор лишь на физическом здоровье. Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что правильное питание благотворно влияет еще и на чакры человека, его ауру.


Наше здоровье разрушают не только деструктивные чувства и эмоции, но и то, что мы едим. Советы, описанные далее, помогут вам выстроить правильную схему питания, повысить энергетику и укрепить здоровье.

Чего нужно избегать

Вредная пища очень негативно влияет на чакры человека, причем на все сразу. К такой еде можно смело отнести сахар, сладкую выпечку, газировку, чипсы, фаст-фуд. Такую еду лучше не есть вообще. Что касается сахара, то он вреден лишь в том случае, когда человек становится от него зависим и не может перестать злоупотреблять им.

Перейти на здоровое питание — это не значит отказаться от всего любимого. Это значит, что вам просто понадобится умерить страсть и любовь к деструктивной пище, которая убивает здоровье и энергетику.

Что касается мяса — ситуация спорная. Совсем от него можно не отказываться. Умеренное потребление дает ментальную и физическую силу.


Энергетические напитки и кофе. В теле человека, как и во Вселенной в целом, работает закон сохранения энергии: сколько потратил, столько нужно восполнить. Но энергетические напитки и кофе — это суррогат, а не полноценный источник энергии. Они истощают тело, лишь давая иллюзию силы. Все происходит по той причине, что такие напитки делают сильнее тело, а вот чакры никак не стимулируют. Лучше отказаться от этого совсем.

В целом неправильное питание вызывает следующие проблемы:


плохой сон;
депрессивные мысли;
лишение удачи;
повышение утомляемости;
снижение продуктивности.

Самая полезная еда

Вода. Водой питаться не получится, но она является необходимым связующим звеном. Чистую воду нужно пить не только утром после пробуждения, но и в течение дня. Она раскрывает наши энергетические центры и помогает излучать уверенность.

Овощи, фрукты, орехи и ягоды. Все это должно обязательно присутствовать в вашем рационе. Кто-то почти полностью питается только фруктами и овощами с ягодами. Это тоже не совсем правильно, но несравнимо лучше, чем фаст-фуд или полуфабрикаты.


Зелень: базилик, петрушка, лук, укроп, cельдерей, мята, горчица, рукола, розмарин и так далее. Все это благотворно влияет на нижние чакры — Свадхистану и Манипуру. Зелень очищает организм от отрицательной энергии, помогает забывать обиды.

Полезные советы

Пить одну только воду — как минимум скучно. Энергетически полезными напитками являются: зеленый чай, комбуча, чай матча, какао. Они также благотворно влияют на энергетику и здоровье человека, поднимая настроение.

Не переедайте. Даже правильная и полезная пища не должна в излишке поступать в организм. Это сместит энергетический баланс.

Утром ешьте легкую пищу. Стейк или рыбу лучше оставить на вечер или на обед. Утром можно съесть немного фруктов и кашу с ягодами.

Не забывайте о разнообразии. Это важное правило для тех, кто хочет поддерживать в нормально работоспособном состоянии свои энергетические центры.

Ешьте в хорошем настроении. В противном случае даже самая полезная еда не будет приносить вам никакой пользы.

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По материалам: dailyhoro.ru

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