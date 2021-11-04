Вдова Кобзона высказалась о состоянии здоровья своего соседа Валентина Юдашкина

Модельер Валентин Юдашкин с семьей живет по соседству с Нинель Кобзон, которая и рассказала о его здоровье в эфире программы НТВ. Валентин Юдашкин стойко борется с онкологией и на данный момент чувствует себя хорошо — даже путешествует с супругой по заграничным курортам. Об этом журналистам рассказала подруга семьи дизайнера и его соседка Нинель (Нелли) Кобзон, вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Как известно, о раке пищевода Юдашкин узнал в 2016 году. Сначала почувствовал недомогание, появились головные боли. Таблетки с усиливающимся симптомом не справлялись, и кутюрье решил обратиться к врачу. Обследование выявило, помимо злокачественного образования в пищеводе, опухоль в почке и метастазы в головном мозге. Узнав о страшном диагнозе, признавался Юдашкин, он не впал в истерику — в первую очередь стал думать, как рассказать о болезни жене и дочери, внукам. Мастер собрал волю в кулак и приступил к битве с недугом. Он перенес несколько полостных операций и курсов химиотерапии.Нинель Кобзон Этим летом модельер с супругой Мариной путешествовал, пара побывала в Италии и Греции. В сети то и дело появляются фото похудевшего Юдашкина, и поклонники обеспокоены его состоянием. Но Нелли Кобзон полагает, что дела у ее друга идут неплохо. «С Валентином Юдашкиным — они наши соседи — мы очень часто общаемся. Он правда себя хорошо чувствует. Если бы ему нельзя было ехать на юг, на море, на солнце, его бы не пустили просто», — рассказала Нелли в шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Также она поделилась информацией, что Юдашкин сейчас активно работает, причем не только над новыми коллекциями. Он еще и разбирает архивы, которые накопились у него за все время работы. Как говорил сам Валентин Юдашкин, он спокойно относится к неизбежности ухода из этого мира — рано или поздно. В этом году мэтру исполнилось 58 лет, он осознает в полной мере свои проблемы со здоровьем, а потому задумался о поиске преемника. По его мнению, это должен быть исключительный человек, который умеет думать, художник, способный продолжить славную жизнь модного дома.