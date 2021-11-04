Вечером 3 ноября в ГИБДД поступило 75 сообщений о ДТП в Иркутске и районе из-за гололеда

В Иркутске с 04:00 на уборке улиц от снега работают 50 машин и 200 человек

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Вечером 3 ноября в ГИБДД Иркутска и района поступило 75 сообщений об автоавариях. Автомобили столкнулись в в микрорайоне Березовый, Зеленый Берег, Ершовский. Пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба полиции.

Причиной стали погодные условия: сильный снег, ветер и гололед. В полиции отмечают, что ряд водителей, попавших в ДТП, в ГИБДД не обращались.



