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Вечером 3 ноября в ГИБДД поступило 75 сообщений о ДТП в Иркутске и районе из-за гололеда

Вечером 3 ноября в ГИБДД поступило 75 сообщений о ДТП в Иркутске и районе из-за гололеда
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В Иркутске с 04:00 на уборке улиц от снега работают 50 машин и 200 человек

Вечером 3 ноября в ГИБДД Иркутска и района поступило 75 сообщений об автоавариях. Автомобили столкнулись в в микрорайоне Березовый, Зеленый Берег, Ершовский. Пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба полиции.

Причиной стали погодные условия: сильный снег, ветер и гололед. В полиции отмечают, что ряд водителей, попавших в ДТП, в ГИБДД не обращались.


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По материалам: irk

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Вечером 3 ноября в ГИБДД поступило 75 сообщений о ДТП в Иркутске и районе из-за гололеда
Вечером 3 ноября в ГИБДД поступило 75 сообщений о ДТП в Иркутске и

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