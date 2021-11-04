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Вирусолог предупредил о риске появления новых мутаций COVID-19 в России

Вирусолог предупредил о риске появления новых мутаций COVID-19 в России

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


12:44  Автор: Тамила Аскерова



В ноябре увеличился риск завоза в Россию новых штаммов коронавируса. Об этом в четверг Радио Sputnik рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

Ранее из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни. В некоторых регионах такой режим ввели раньше или продлили в зависимости от эпидситуации.

Бутенко обратил внимание, что часть россиян в освободившееся время уехали отдыхать за границу, что может повлиять на эффективность принятых властями мер.

«Снижение заболеваемости будет, но оно могло бы быть ещё больше. Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны», — сказал вирусолог.

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Он назвал «головотяпством» легкомысленное отношение к режиму нерабочих дней и к опасности заражения коронавирусом. Александр Бутенко пояснил, что вернувшиеся домой из отпуска могут стать источником инфекции для других людей.

Эксперт предупредил, что туристы могут привезти в Россию и новые варианты штаммов коронавируса.

«Особенно важно, что это могут быть завозы в Россию новых генетических вариантов коронавируса. Потом над ними придется ломать голову специалистам. Для этих вариантов могут потребоваться новые меры профилактики и лечения», — предупредил Бутенко.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала граждан ограничить контакты в «нерабочие дни» и не совершать поездок, чтобы избежать распространения инфекции. Попова также призвала использовать нерабочие дни, чтобы сделать прививку.

«Парламентская газета» разбиралась, чем отличаются нерабочие дни от выходных и как они будут оплачиваться.



#коронавирус #здоровье #отдых


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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