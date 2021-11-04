Владимир Машков высказал свое мнение о домогательствах вы

Актер Владимир Машков прокомментировал скандальное интервью Елены Прокловой. Этой весной артистка на всю страну заявила, что в 15-летнем возрасте к ней приставал известный актер и режиссер. Все кому не лень раскритиковали и осудили артистку за откровения. Владимир Машков до последнего старался не вмешиваться в громкий скандал. 57-летний Владимир Львович не стал занимать чью-то сторону. Он лишь отметил, что на его глазах ничего подобного не происходило (Машков — ученик Олега Павловича. После смерти режиссера он стал худруком Театра Табакова). «Я не слышал ничего такого, ни про какие отношения... Понятия не имею, о чем речь. На некоторые вещи психофизически даже не могу обратить внимания», — заявил артист в разговоре с Надеждой Стрелец.Владимир Машков По словам Машкова, его нелюбовь давать интервью именно из-за этого — приходится отвечать на провокационные вопросы. «Не очень понимаю смысла... Я в этот мир не могу окунуться. Об этом говорят с такой важностью… Вы, интервьюеры, выступаете детекторам лжи что ли? Или детекторами раздражения? Что вы хотите проверить? Степень моей сдержанности, умение ухода от ответов? Ну зачем?» — задается вопросами актер. Напомним, этой весной 68-летняя Елена Проклова призналась, что в юности к ней приставал известный актер и режиссер. Поклонники артистки, сопоставив факты и ранние ее высказывания, сделали вывод — к интиму звезду склонял Олег Табаков, который умер в 2018-м. «Человек был жив. Не хотела, чтобы в его семье разразился скандал, чтобы они с женой разошлись или что-то случилось. Но когда его не стало, речь уже не идет о том, что я могу разрушить его жизнь. Я прекрасно понимаю, что близкие будут защищать его, но знать, с кем ты жил, тоже надо. Тем более, я думаю, что на самом деле все знают. Хорошо, если бы женам хватило ума понять, что мы все попали в эту мясорубку, и они, и я. Но это не моя вина, это мое несчастье. Почему я должна молчать? Я имею право на существование, я тоже человек», — объясняла Проклова в одном из интервью, почему так долго молчала.